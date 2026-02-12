RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Zudem habe der Technologiekonzern sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2025/26 erhöht./rob/edh/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 271,8EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
