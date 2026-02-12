Barclays hebt Ziel für T-Mobile US auf 245 Dollar - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 177,2 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 196,79 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +35,46 %/+69,32 % bedeutet.