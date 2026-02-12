ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für T-Mobile US auf 245 Dollar - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel für T-Mobile US auf 245 USD
- Einstufung bleibt bei "Overweight" nach Quartalsberichten
- Positive Stimmung durch Branchenrotation in Defensive
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kannan Venkateshwar verzeichnet nach den Quartalsberichten der drei großen US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US, Verizon und AT&T einen positiven Stimmungsumschwung, den er so schnell nicht erwartet hatte. Zum Teil sei er wohl aber auch auf eine Branchenrotation hinein in die Defensive zurückzuführen, so der Experte am Donnerstag. Mit dem Ausblick der Telekom-Tochter dürfte sich die Wettbewerbs-Balance in der Branche halten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 177,2 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 196,79 Mrd..
T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +35,46 %/+69,32 % bedeutet.
Im Q4 Rückkäufe von weiteren 3 Milliarden USD.
Nach guten Quartalszahlen weitet im Minus, nur wegen höheren Investitionen.