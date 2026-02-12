New Earth Resources beantragt zusätzliche staatliche Pachtflächen neben dem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy

Vancouver, British Columbia / 12. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim Arizona State Land Department einen Antrag auf zusätzliche staatliche Mineralpachtflächen von rund 268 Acres gestellt hat, die an sein ehemals produzierendes Uranprojekt Lucky Boy grenzen. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, würde sich der aktuelle Grundbesitz des Unternehmens im Gebiet Lucky Boy nahezu verdoppeln.

Die beantragten Flächen grenzen direkt an das bestehende Projektgebiet des Unternehmens und dienen der strategischen Expansion des Landbesitzes von New Earth im umfassenderen Gebiet Lucky Boy. Nach Ansicht des Unternehmens wird die Sicherung zusätzlicher staatlicher Pachtflächen seine allgemeine Grundstücksposition stärken und die langfristigen Planungen für das Projekt unterstützen.

Mit den zusätzlichen 268 Acres will das Unternehmen seinen aktuellen Grundbesitz ergänzen, sodass es größere strategische Flexibilität bei zukünftigen Explorationsaktivitäten hat. Die Konsolidierung angrenzender Flächen kann zur potenziellen Erschließungsplanung im Rahmen der weiteren Bewertung und Weiterentwicklung des Projektgebiets beitragen.

„Mit dem Antrag auf zusätzliche staatliche Pachtflächen zielen wir auf eine logische Erweiterung unseres bestehenden Landbesitzes bei Lucky Boy ab“, so Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources Corp. „Die erweiterten Flächen würden unsere Präsenz in diesem Gebiet deutlich stärken und uns größere Flexibilität bei der fortgesetzten Bewertung des Potenzials des Projekts verschaffen. Wir glauben, dass die Konsolidierung angrenzender Flächen ein wichtiger Schritt für den disziplinierten und methodischen Ausbau des Projekts ist.“

Die Pachtanträge stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung und Genehmigung durch das Arizona State Land Department im Einklang mit den geltenden Vorschriften. Es kann nicht zugesichert werden, dass den Anträgen vollständig oder teilweise stattgegeben wird. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald wesentliche Informationen vorliegen.

ANDERE UNTERNEHMENSENTWICKLUNGEN

Das Unternehmen teilt mit, dass es 2026 einen Bruttoerlös von bisher insgesamt 749.750 $ durch die Ausgabe von insgesamt 5.998.000 Aktien des Unternehmens gemäß der Ausübung von zuvor begebenen Aktienkaufwarrants eingenommen hat. Der Erlös aus der Ausübung der Warrants wird voraussichtlich als allgemeines Working Capital verwendet.