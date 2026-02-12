Hellofresh steigert operativen Gewinn 2025 - Wetter belastet Januar 2026
- Umsatzrückgang um 11,8% auf 6,76 Mrd. Euro.
- Operatives Ergebnis (Ebitda) stieg um 6% auf 423 Mio. Euro.
- Rückzug aus Italien, Kündigungsverfahren in Spanien.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat 2025 trotz eines Umsatzrückgangs operativ mehr verdient. Der Konzern profitierte dabei von Sparmaßnahmen. Zusätzlich zu den bereits bekannten Maßnahmen zieht sich das Unternehmen zudem aus dem italienischen Markt zurück. In Spanien sei "ein kollektives Kündigungsverfahren eingeleitet" worden.
Die Umsätze fielen 2025 im Jahresvergleich um 11,8 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,0 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag weiter mitteilte. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) stieg indessen um sechs Prozent auf 423 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt war das ein Anstieg um rund 14 Prozent. Dies lag damit im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosespanne sowie im Rahmen der durchschnittlichen Markterwartungen.
HelloFresh wird den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie geplant am 18. März 2026 veröffentlichen. Schon jetzt hieß es aber, dass Auslieferungen und die Profitabilität im Januar 2026 durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten in Europa und den USA beeinträchtigt worden seien./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,28 % und einem Kurs von 5,084 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -15,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,98 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 887,08 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +17,46 %/+37,04 % bedeutet.
