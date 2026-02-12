Hellofresh steigert operativen Gewinn 2025 - Wetter belastet Januar 2026

HelloFresh wird den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie geplant am 18. März 2026 veröffentlichen. Schon jetzt hieß es aber, dass Auslieferungen und die Profitabilität im Januar 2026 durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten in Europa und den USA beeinträchtigt worden seien./err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,28 % und einem Kurs von 5,084 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -15,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,98 %.

Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 887,08 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +17,46 %/+37,04 % bedeutet.