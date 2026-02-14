USA erleben Arbeitsmarkt-Wandel: Das sind die geheimen Gewinner

Fast alle der 130.000 im Januar neu geschaffenen Arbeitsplätze entfielen auf das Gesundheitswesen oder verwandte Bereiche. Auch das Bau- und das verarbeitende Gewerbe stellten neue Mitarbeiter ein, während Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, im Finanzsektor, in der Informationstechnologie sowie im Transport- und Lagerwesen Stellen abbauten. Laura Ullrich, Leiterin der Wirtschaftsforschung bei der Jobbörse Indeed, sagte dazu: "Das Gesundheitswesen entwickelt sich deutlich besser als der Großteil der übrigen Wirtschaft."

Im vergangenen Jahr stützte die Nachfrage nach Pflegekräften den US-Arbeitsmarkt, während andere Branchen ihre Einstellungen reduzierten oder sogar Stellen abbauten. Am Mittwoch wurde das volle Ausmaß der Bedeutung des Gesundheitswesens deutlich und markierte einen klaren Wandel auf einem Arbeitsmarkt, der sich nun auf die harte, oft körperlich anstrengende Arbeit der Pflege der alternden Bevölkerung Amerikas konzentriert.

Die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist zwar gut für das Wirtschaftswachstum, doch Ökonomen warnen vor den Risiken einer so starken Abhängigkeit von einer einzigen Branche, sollte es in diesem Sektor zu einer Abschwächung kommen. Zudem verfüge nicht jeder über die nötigen Fähigkeiten oder den Wunsch, in diesem Bereich zu arbeiten, so Ullrich. Jed Kolko, ein Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics, sieht das anders und sagt, dass es von Vorteil sei, dass die Arbeitsplätze im Gesundheitswesen, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, über das ganze Land verteilt und relativ stabil sind.

Er sagte, "ein größeres Risiko bestünde, wenn ein sehr geografisch konzentrierter Sektor das Wirtschaftswachstum antreiben würde", oder ein volatilerer Sektor wie das verarbeitende Gewerbe. Teile des Gesundheitswesens sind zunehmend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen: Die USA bieten seit Langem spezielle Visa für hochqualifizierte ausländische Ärzte an, die bereit sind, in ländliche Gebiete zu ziehen, wo der Bedarf an medizinischer Versorgung groß ist. Zahlreiche junge Einwanderer und solche, die im Rahmen von Umsiedlungsprogrammen ins Land kamen, besetzten Stellen im Pflege- und häuslichen Pflegedienst, da die Nachfrage nach diesen Berufen stetig stieg.

Ausländische Arbeitskräfte sind im Gesundheitswesen besonders stark in den oberen und unteren Qualifikationsstufen vertreten. Laut Volkszählungsdaten, die von IPUMS, einer Bevölkerungsdatenbank, zusammengetragen wurden, stellten sie im Jahr 2024 zwar weniger als 15 Prozent der US-Bevölkerung, aber 39 Prozent der Pflegekräfte im häuslichen Bereich, 28 Prozent der Ärzte und 24 Prozent der Zahnärzte.

Der Anstieg von Arbeitsplätzen im Gesundheits- und Baugewerbe – bedingt durch den massiven Ausbau der Rechenzentren im Land – wirft ein Rätsel auf dem Arbeitsmarkt auf: Es stellt sich die Frage, wer, seitdem Präsident Trump die Einwanderung stark eingeschränkt und die Abschiebungen massiv verstärkt hat, diese Stellen jetzt besetzt? Rund ein Viertel der Beschäftigten im Baugewerbe sind laut Volkszählungsdaten im Ausland geboren. In bestimmten Bauspezialgebieten ist der Anteil jedoch deutlich höher: So stellen Einwanderer etwa die Hälfte aller Trockenbauer und Dachdecker, 45 Prozent der Maler und 39 Prozent der Hilfsarbeiter.

Razzien gegen Einwanderer beginnen, die Bauindustrie wirtschaftlich zu belasten, da es schwieriger wird, Arbeitskräfte zu finden und Bauprojekte sich verlangsamen. Joe Brusuelas, Chefökonom bei RSM, erklärte: "Man hat einfach nicht den üblichen Zugang zu Arbeitskräften." Der Arbeitskräftemangel treibt die Baukosten in die Höhe und erschwert den Bau dringend benötigter Wohnungen. "Es handelt sich um eine gravierende Angebotsverknappung", sagte er.

Laut John Fish, CEO der Suffolk Construction Company, ist die Nachfrage nach Rechenzentren sowie hochwertigen Hotel- und Wohnbauprojekten hoch. Die Personalsuche sei jedoch aufgrund von Pensionierungen und der Einwanderungspolitik schwieriger geworden, insbesondere im Bereich der Mechanik, Elektrik und Sanitärinstallation. "Es herrscht ein völliges Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage", sagte er.

Im Gesundheitswesen ist die Nachfrage nach Krankenpflegern so hoch, dass sich die Anbieter gegenseitig überbieten müssen und fünfstellige Einstellungsprämien sowie großzügige bezahlte Freistellung anbieten, sagte Sari Gillen, eine in Houston ansässige Personalvermittlerin im Gesundheitswesen bei Goodwin Recruiting. Viele Bewerber haben mehrere Angebote gleichzeitig vorliegen, und sie erkundigt sich täglich nach ihnen, um sicherzustellen, dass sie nicht zur Konkurrenz wechseln. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit", sagte sie.

Berufe im Gesundheitswesen sind oft arbeitsintensiv und weniger anfällig für Automatisierung als andere qualifizierte Berufe. Die Nachfrage nach Gesundheitsfachkräften dürfte aufgrund der alternden US-Bevölkerung weiterhin hoch bleiben, obwohl Änderungen der Medicare-Vergütungssätze kurzfristig ein Risiko darstellen, so Unternehmen.

Manche junge Menschen fühlen sich zu Berufen im Gesundheitswesen hingezogen, unter anderem weil diese hohe Gehälter und relative Arbeitsplatzsicherheit bieten. "Man kann damit definitiv für sich und seine Familie sorgen", sagte Savannah Grant, 28, Notfalltechnikerin in einem Krankenhaus in Sacramento, Kalifornien.

Während folglich der Gesundheitssektor in den USA aufgrund der alternden Bevölkerung schon lange ein wichtiger Jobmotor ist, haben in den letzten Jahren auch andere Branchen rasch neue Arbeitsplätze geschaffen, um die Nachfrage nach Dienstleistungen wie Restaurantbesuchen und Reisen nach der Covid-19-Pandemie zu decken.

Niedrige Kreditkosten nach der kurzen Rezession im Jahr 2020 trugen ebenfalls dazu bei, die Nachfrage nach Arbeitsplätzen im Informationssektor – darunter Berufe wie Softwareentwickler – und im Finanzsektor anzukurbeln. Die Nachfrage nach diesen Arbeitsplätzen ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Zahl der Beschäftigten in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Finanzen, Einzelhandel und Informationstechnologie ging im Jahresverlauf bis einschließlich Januar leicht zurück. Die Beschäftigtenzahlen der Bundesregierung sanken deutlich. "Ich befürchte, dass der Rest der Wirtschaft schrumpft", sagte Justin Wolfers, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Michigan.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion