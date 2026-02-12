    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Rotationsstrategie ist besser

    Rotationsstrategie statt Buy-and-Hold

    Rotationsstrategie statt Buy-and-Hold - die clevere Alternative?

    Die Rotationsstrategie bietet Anlegern, die ihre Renditen steigern möchten, eine intelligente, systematische und evidenzgestützte Alternative zum klassischen Investieren. Die Buy-and-Hold-Strategie gilt zwar als bewährter Klassiker – man kauft, hält langfristig und übersteht Marktschwankungen –, doch solide bedeutet nicht immer optimal.

    Immer mehr Studien und historische Marktdaten belegen: Wer Marktzyklen systematisch nutzt, kann seine Rendite deutlich steigern. Eine besonders wirksame Methode ist die saisonale Rotationsstrategie – das geplante Umschichten zwischen Anlageklassen zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr.

    Guido vom Schemm ist geschäftsführender Gesellschafter der GVS Financial Solutions GmbH. Der studierte Betriebswirt blickt auf eine langjährige Berufserfahrung (seit 2000) in der Finanzindustrie zurück.
