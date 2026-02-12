Rotationsstrategie statt Buy-and-Hold

Die Rotationsstrategie bietet Anlegern, die ihre Renditen steigern möchten, eine intelligente, systematische und evidenzgestützte Alternative zum klassischen Investieren. Die Buy-and-Hold-Strategie gilt zwar als bewährter Klassiker – man kauft, hält langfristig und übersteht Marktschwankungen –, doch solide bedeutet nicht immer optimal.

Immer mehr Studien und historische Marktdaten belegen: Wer Marktzyklen systematisch nutzt, kann seine Rendite deutlich steigern. Eine besonders wirksame Methode ist die saisonale Rotationsstrategie – das geplante Umschichten zwischen Anlageklassen zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr.

