    Adyen Parts Sociales Aktie mit Kurssturz -19,34 % - 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Adyen Parts Sociales Aktie bisher Verluste von -19,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.

    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

    Adyen Parts Sociales Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.02.2026

    Die Adyen Parts Sociales Aktie notiert aktuell bei 935,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -19,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -224,30  entspricht. Die Talfahrt der Adyen Parts Sociales Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 935,70, mit einem Minus von -19,34 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Adyen Parts Sociales, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -37,63 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -21,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,35 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,71 %
    1 Monat -36,78 %
    3 Monate -37,63 %
    1 Jahr -41,08 %

    Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,42 Mrd.EUR € wert.

    Adyen legt weiter kräftig zu - 2026er-Wachstumsziel wie erwartet


    Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen rechnet 2026 mit einem weiter hohen Wachstumstempo. Der Umsatz solle währungsbereinigt um 20 bis 22 Prozent steigen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen bei der Vorlage der Jahreszahlen …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,38 %. Worldline notiert im Plus, mit +0,15 %. PayPal verliert -0,48 %

    Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adyen Parts Sociales

    -18,24 %
    -21,80 %
    -36,80 %
    -37,61 %
    -40,86 %
    -13,33 %
    -46,23 %
    +104,41 %
    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
