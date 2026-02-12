    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco
    British American Tobacco erwartet 2026 vergleichsweise geringes Wachstum

    • BAT erwartet 2026 träges Umsatzwachstum.
    • Zigarettenabsatz soll leicht zurückgehen.
    • Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe geplant.
    LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) erwartet 2026 ein eher träges Geschäftswachstum. So dürften lediglich die unteren Enden der mittelfristigen Wachstumsziele für Umsatz und bereinigten operativen Gewinn erreicht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mittelfristig soll der Umsatz währungsbereinigt jährlich um drei bis fünf Prozent und der bereinigte operative Gewinn um vier bis sechs Prozent zulegen. Im laufenden Jahr hänge das Wachstum des operativen Ergebnisses zudem eher vom zweiten Halbjahr ab, hieß es weiter.

    Dabei geht das Management für 2026 von einem leichten Rückgang des branchenweiten Zigarettenabsatzes aus. Das erwartete Umsatzwachstum soll vor allem aus dem Geschäft mit Zigarettenalternativen wie Vapes kommen.

    2025 lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn der Briten mit 11,6 Milliarden britischen Pfund (13,3 Mrd Euro) leicht über dem Vorjahresniveau. Ohne das Kanada-Geschäft ergibt sich ein Gewinnanstieg um 2,3 Prozent auf 11,3 Milliarden Pfund. BAT rechnet Kanada auch bei der Gewinnprognose heraus, denn das Unternehmen muss in dem Land erzielte Gewinne für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten aufwenden.

    Der Konzernumsatz fiel 2025 um ein Prozent auf 25,6 Milliarden Pfund. Das klassische Geschäft stand unter Druck, während das Geschäft mit Zigarettenalternativen wuchs. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss stieg um gut 150 Prozent auf 7,7 Milliarden Pfund. Allerdings hatte im Vorjahr eine Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten in Kanada das Ergebnis belastet. Für 2026 stellt British American Tobacco ein Dividendenwachstum in Pfund in Aussicht sowie Aktienrückkäufe für 1,3 Milliarden Pfund./mis/stw/stk

