    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Abgehängte Mitte

    521 Aufrufe 521 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reichen-Rallye: Amerikas Wachstum hängt an den oberen 20 %

    Neue Bank-of-America-Daten zeigen: Während Top-Verdiener weiter ausgeben, wächst die Lücke zur Mitte auf den größten Stand seit 2022. Kippt jetzt der US-Konsum?

    Für Sie zusammengefasst
    Abgehängte Mitte - Reichen-Rallye: Amerikas Wachstum hängt an den oberen 20 %
    Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

    Interne Transaktionsdaten der Bank of America zeichnen ein differenziertes Bild der US-Wirtschaft: Während wohlhabende Haushalte weiter solide konsumieren, gerät die Mittelschicht zunehmend unter Druck. Das Bank of America Institute spricht von einer Ausweitung der "K-förmigen" Entwicklung – also einer Wirtschaft, in der sich Einkommensgruppen unterschiedlich stark entwickeln.

    Im Januar stiegen die Ausgaben von Haushalten mit höherem Einkommen im Jahresvergleich um 2,5 Prozent. Bei Haushalten mit mittlerem Einkommen lag das Plus nur bei 1 Prozent, bei einkommensschwächeren Gruppen bei lediglich 0,3 Prozent. Die Lücke beim Ausgabenwachstum ist damit so groß wie seit Mitte 2022 nicht mehr. Auch beim Lohnwachstum nach Steuern hat sich die Kluft zwischen oberen und mittleren Einkommensgruppen auf den höchsten Stand seit fast fünf Jahren ausgeweitet.

    Die Daten basieren auf der Auswertung von Debit- und Kreditkartentransaktionen sowie Kontoinformationen der Bank. Sie zeigen, dass Verbraucher auf steigende Lebenshaltungskosten reagieren, indem sie vermehrt zu günstigeren Alternativen greifen – etwa beim Einkauf in Discountern statt in Premium-Supermärkten. Auch auf dem Wohnungsmarkt passen sich viele an, mieten kleinere Wohnungen oder ziehen in günstigere Regionen.

    Trotz dieser Spreizung zeigt sich CEO Brian Moynihan in einem Interview mit CNBC vergleichsweise optimistisch. Die Aktivitäten der rund 68 Millionen Privatkunden der Bank seien im Januar im Jahresvergleich um fast 5 Prozent gestiegen. Aus seiner Sicht spricht das für eine weiterhin robuste Konjunktur, auch wenn das Wachstum ungleich verteilt ist. Er warnt davor, einzelne schwächere Konjunkturdaten überzubewerten.

    Gleichzeitig bestätigen andere Analysen die wachsende Abhängigkeit vom Konsum wohlhabender Haushalte. Laut Moody’s Analytics entfallen rund 59 Prozent der gesamten Konsumausgaben auf die obersten 20 Prozent der Einkommensbezieher. Damit hängt das Wachstum stärker denn je vom Vermögenseffekt steigender Aktien- und Immobilienpreise ab.

    Insgesamt zeigt sich eine US-Wirtschaft, die zuletzt noch solide gewachsen ist – mit realen BIP-Zuwächsen von 2,5 Prozent im Jahr 2023 und 2,8 Prozent im Jahr 2024. Doch die Dynamik ist zunehmend ungleich verteilt. Während einkommensstarke Haushalte das Wachstum weiter stützen, verliert die Mittelschicht an Tempo. Für die kommenden Jahre rechnen Ökonomen daher nur noch mit einem Wachstum im niedrigen bis mittleren Zwei-Prozent-Bereich – getragen von einer schmaleren Basis.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    Abgehängte Mitte Reichen-Rallye: Amerikas Wachstum hängt an den oberen 20 % Neue Bank-of-America-Daten zeigen: Während Top-Verdiener weiter ausgeben, wächst die Lücke zur Mitte auf den größten Stand seit 2022. Kippt jetzt der US-Konsum?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     