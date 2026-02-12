    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Aktie am DAX-Ende

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückschlag für Mercedes-Benz: Gewinne sinken, Dividende wird gekürzt

    Mercedes-Benz erwartet für 2026 einen weiteren Rückgang der Gewinnmargen im Automobilbereich und reagiert mit umfassenden Kostensenkungen sowie einem strategischen Fokus auf den chinesischen Markt.

    Aktie am DAX-Ende - Rückschlag für Mercedes-Benz: Gewinne sinken, Dividende wird gekürzt
    Foto: Dall-E

    Deutsche Premium-Autobauer bleiben auch im neuen Jahr unter Druck. Mercedes-Benz kämpft mit hohen Produktionskosten, einem schwierigen chinesischen Markt und globalen Zöllen. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine bereinigte Umsatzrendite im Auto-Bereich von lediglich 3 bis 5 Prozent, nach 5 Prozent im Jahr 2025.

    Auf Konzernebene brach der operative Gewinn 2025 um mehr als die Hälfte auf 5,8 Milliarden Euro ein. Dies lag unter den von Analysten erwarteten 6,6 Milliarden Euro und wurde maßgeblich durch Zollkosten von 1 Milliarde Euro sowie durch Herausforderungen im hart umkämpften China-Markt und negative Währungseffekte belastet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Short
    59,99€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 11,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    50,67€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 10,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für 2026 rechnet Mercedes mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres, nachdem 2025 132,2 Milliarden Euro erzielt wurden. Gleichzeitig soll der EBIT deutlich über dem Niveau des Jahres 2025 liegen. Die Margen werden jedoch weiterhin unter dem Druck von Zöllen und der starken Konkurrenz in China stehen.

    Mercedes-Benz Group

    -4,66 %
    -9,79 %
    -9,27 %
    -7,07 %
    -0,37 %
    -20,80 %
    +4,62 %
    +13,45 %
    +186,61 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

    Um die Profitabilität zu stützen, plant Mercedes, die Produktionskapazität weltweit um mehr als 10 Prozent auf 2,2 Millionen Einheiten zu reduzieren und die Ausgaben zu senken. Gleichzeitig zielt der Konzern darauf ab, seine Fixkosten durch Personalabbau zu senken und in den kommenden Jahren ein profitableres Geschäft zu erzielen.

    Källenius’ Strategie, Mercedes stärker im Premiumsegment zu positionieren, zeigt erste Erfolge bei den Erlösen pro Fahrzeug. Allerdings hinterlässt diese Umstellung Mercedes anfällig für die schwächere Nachfrage nach hochpreisigen Fahrzeugen, insbesondere von Elektroautos. In China, dem größten Automarkt der Welt, verzeichnete Mercedes 2025 einen Rückgang der Verkäufe um etwa 20 Prozent, da heimische Marken wie BYD und Xiaomi mit ihren günstigen und gut ausgestatteten Elektroautos zunehmend Marktanteile gewinnen.

    Als Reaktion auf die schwierige Geschäftslage schlug Mercedes vor, die Dividende auf 3,50 Euro pro Aktie zu kürzen, nach 4,30 Euro im Vorjahr. Die Aktie des Unternehmens fiel zum XETRA-Handelsstart um gut 5 Prozent und hat seit Jahresbeginn rund 8 Prozent verloren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,25, was eine Steigerung von +5,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie am DAX-Ende Rückschlag für Mercedes-Benz: Gewinne sinken, Dividende wird gekürzt Mercedes-Benz erwartet für 2026 einen weiteren Rückgang der Gewinnmargen im Automobilbereich und reagiert mit umfassenden Kostensenkungen sowie einem strategischen Fokus auf den chinesischen Markt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     