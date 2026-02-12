    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    AKTIE IM FOKUS

    KWS Saat stabilisieren sich trotz gekappter Umsatzprognose

    • KWS Saat senkt Umsatzprognose, Anleger überrascht nicht.
    • Aktie steigt um 1,9% auf 70,00 Euro im frühen Handel.
    • Analysten erwarteten bereits geringeres Wachstum und Ebitda.
    AKTIE IM FOKUS - KWS Saat stabilisieren sich trotz gekappter Umsatzprognose
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine gesenkte Umsatzprognose von KWS Saat ist für die Anleger am Donnerstag keine böse Überraschung. Die Aktie des Saatgutherstellers stabilisierte sich im frühen Handel mit einem Kursplus von 1,9 Prozent auf 70,00 Euro, nachdem sie am Vortag um fast sechs Prozent eingebrochen war und damit ihre bisherigen Jahresgewinne komplett abgegeben hatte. Mit dem jüngsten Erholungsversuch hielt sich das Papier über der 100-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend.

    Allzu überraschend kam die Prognosesenkung offensichtlich nicht. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank hatte bereits vor der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr ein geringeres Wachstum im Geschäftsjahr erwartet und auch seine Erwartungen an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gestutzt. Das erste Halbjahr sei dennoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ergänzte Bosse in einer ersten Reaktion./niw/zb

    KWS SAAT

    +0,14 %
    -10,45 %
    -10,82 %
    +7,04 %
    +14,00 %
    +8,06 %
    -7,19 %
    +32,93 %
    +1.332,72 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 70,40 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -10,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +5,64 %/+34,59 % bedeutet.




    AKTIE IM FOKUS KWS Saat stabilisieren sich trotz gekappter Umsatzprognose Eine gesenkte Umsatzprognose von KWS Saat ist für die Anleger am Donnerstag keine böse Überraschung. Die Aktie des Saatgutherstellers stabilisierte sich im frühen Handel mit einem Kursplus von 1,9 Prozent auf 70,00 Euro, nachdem sie am Vortag um …
