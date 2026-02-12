Carl Zeiss Meditec Aktie mit Kurseinbruch - 12.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,98 % im Minus. Die Talfahrt der Carl Zeiss Meditec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,34€, mit einem Minus von -4,98 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Carl Zeiss Meditec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -36,07 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -1,50 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carl Zeiss Meditec eine negative Entwicklung von -31,22 % erlebt.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat -33,35 % 3 Monate -36,07 % 1 Jahr -52,88 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,41 Mrd. € wert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Hightech-Unternehmens zum ersten Geschäftsquartal habe der Gewinnwarnung vom Januar entsprochen, …

Die Carl Zeiss Meditec AG hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 26. März 2026 in Jena bekannt gegeben. Diese wird als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt, was bedeutet, dass die Aktionäre …

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist im ersten Quartal unter anderem wegen Problemen in China in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen einen Verlust von 4,9 Millionen Euro, nach einem Gewinn von …

So schlagen sich die Wettbewerber von Carl Zeiss Meditec

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.