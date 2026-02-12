Commerzbank Aktie steigt auf 35,27€ - 12.02.2026

Mit einer Performance von +2,35 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,27€, mit einem Plus von +2,35 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Commerzbank Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,64 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -1,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um -3,30 % verloren.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,40 % 1 Monat -0,37 % 3 Monate +2,64 % 1 Jahr +82,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Commerzbank‑Zahlen 2025: gutes Ergebnis, starke M‑Bank, aber 117 Mio Abschreibung auf Aquila Capital und konservative LLP sorgen für Unsicherheit. Analysten (u.a. Barclays/Unicredit, UBS, Citi) hätten höhere Erwartungen gehabt, was zu Abverkäufen und Rücksetzern bis an die 90‑Tage‑Durchschnittslinie führte. Diskussionen drehen sich um Bewertung, Zielrenditen (15% bis 2028) und Kaufgelegenheiten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,20 Mrd. € wert.

Die gestern von der Commerzbank vorgelegten 2025er-Ergebnisse und der Blick auf 2026 fielen gut aus. Aber da war nichts dabei, das als große Überraschung durchgegangen wäre. Und das könnte dazu führen, dass die Aktie jetzt in einer „Box“ gefangen bleibt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,40 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,45 %. ING Group verliert -0,16 % UniCredit notiert im Plus, mit +1,08 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.