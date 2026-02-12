Fachverlag und Datenbankanbieter Relx sicht sich weiter auf Wachstumskurs

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 23,38 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um -5,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,76 %.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 42,59 Mrd..

RELX zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,22GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 50,00GBP was eine Bandbreite von +58,12 %/+113,68 % bedeutet.