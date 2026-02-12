    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRELX AktievorwärtsNachrichten zu RELX
    Fachverlag und Datenbankanbieter Relx sicht sich weiter auf Wachstumskurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Relx erwartet weiterhin hohes Wachstum im Geschäft.
    • Umsatz 2025 steigt um 7% auf 9,6 Mrd. Pfund.
    • Aktienkurs reagiert positiv auf Jahreszahlen.
    Foto: RELX Group plc

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx rechnet nach guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools im vergangenen Jahr weiter mit einem hohen Wachstum. Die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, sagte Unternehmenschef Erik Engstrom am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen. Die um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigten Erlöse dürften weiter stark zulegen - ebenso das operative Ergebnis.

    2025 zog der Umsatz bereinigt um Sondereffekte um sieben Prozent auf 9,6 Milliarden Pfund (11 Mrd Euro) an. Der bereinigte operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 3,3 Milliarden Pfund. Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. An der Börse wurden die Zahlen mit Erleichterung aufgenommen. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie legte im frühen Handel bis zu fünf Prozent zu./zb/mis/stk

    RELX

    -1,68 %
    -5,56 %
    -34,76 %
    -34,22 %
    -51,61 %
    -11,72 %
    +12,20 %
    +170,83 %
    ISIN:GB00B2B0DG97WKN:A0M95J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 23,38 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um -5,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 42,59 Mrd..

    RELX zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,22GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 50,00GBP was eine Bandbreite von +58,12 %/+113,68 % bedeutet.






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fachverlag und Datenbankanbieter Relx sicht sich weiter auf Wachstumskurs Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx rechnet nach guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools im vergangenen Jahr weiter mit einem hohen Wachstum. Die positive Entwicklung dürfte sich …
