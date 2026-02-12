Börsenstart Europa - 12.02. - FTSE Athex 20 stark +2,43 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 31.768,80 PKT und steigt um +0,27 %. Top-Werte: Kion Group +4,55 %, flatexDEGIRO +4,21 %, TUI +2,54 % Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,62 %, Aroundtown -3,21 %, LEG Immobilien -2,24 %

Der DAX steht bei 25.123,46 PKT und gewinnt bisher +0,83 %. Top-Werte: Siemens +6,67 %, Deutsche Telekom +3,05 %, Continental +2,43 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -4,15 %, Symrise -2,72 %, BMW -2,09 %

Der TecDAX steht bei 3.634,55 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +3,05 %, Nordex +2,09 %, SMA Solar Technology +2,09 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -5,68 %, Carl Zeiss Meditec -4,62 %, ATOSS Software -2,68 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 6.085,50 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Siemens +6,67 %, Deutsche Telekom +3,05 %, Anheuser-Busch InBev +2,14 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -16,61 %, EssilorLuxottica -5,55 %, Sanofi -4,53 %

Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 5.797,09 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: DO & CO +2,53 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,09 %, STRABAG +0,86 %

Flop-Werte: BAWAG Group -2,55 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,94 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,48 %

Der SMI steht bei 13.576,42 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: UBS Group +1,36 %, Swisscom +0,89 %, ABB +0,64 %

Flop-Werte: Holcim -1,84 %, Logitech International -1,67 %, Givaudan -0,86 %

Der CAC 40 steht bei 8.392,31 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: LEGRAND +4,76 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +2,59 %, Hermes International +1,42 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -5,55 %, Sanofi -4,53 %, Capgemini -2,34 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:36:28) bei 3.147,15 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +0,95 %, ABB +0,64 %, Volvo Registered (B) +0,59 %

Flop-Werte: Sandvik -1,40 %, Securitas Shs(B) -1,31 %, Getinge (B) -1,29 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.900,00 PKT und steigt um +2,43 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,19 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,97 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,70 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,60 %, Viohalco -1,23 %, Jumbo -0,77 %