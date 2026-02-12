Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 12.02. - FTSE Athex 20 stark +2,43 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.123,46 PKT und gewinnt bisher +0,83 %.
Top-Werte: Siemens +6,67 %, Deutsche Telekom +3,05 %, Continental +2,43 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -4,15 %, Symrise -2,72 %, BMW -2,09 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 31.768,80 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Kion Group +4,55 %, flatexDEGIRO +4,21 %, TUI +2,54 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,62 %, Aroundtown -3,21 %, LEG Immobilien -2,24 %
Der TecDAX steht bei 3.634,55 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +3,05 %, Nordex +2,09 %, SMA Solar Technology +2,09 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -5,68 %, Carl Zeiss Meditec -4,62 %, ATOSS Software -2,68 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 6.085,50 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: Siemens +6,67 %, Deutsche Telekom +3,05 %, Anheuser-Busch InBev +2,14 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -16,61 %, EssilorLuxottica -5,55 %, Sanofi -4,53 %
Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 5.797,09 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: DO & CO +2,53 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,09 %, STRABAG +0,86 %
Flop-Werte: BAWAG Group -2,55 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,94 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,48 %
Der SMI steht bei 13.576,42 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.
Top-Werte: UBS Group +1,36 %, Swisscom +0,89 %, ABB +0,64 %
Flop-Werte: Holcim -1,84 %, Logitech International -1,67 %, Givaudan -0,86 %
Der CAC 40 steht bei 8.392,31 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: LEGRAND +4,76 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +2,59 %, Hermes International +1,42 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -5,55 %, Sanofi -4,53 %, Capgemini -2,34 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:36:28) bei 3.147,15 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +0,95 %, ABB +0,64 %, Volvo Registered (B) +0,59 %
Flop-Werte: Sandvik -1,40 %, Securitas Shs(B) -1,31 %, Getinge (B) -1,29 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.900,00 PKT und steigt um +2,43 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,19 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,97 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,70 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,60 %, Viohalco -1,23 %, Jumbo -0,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.