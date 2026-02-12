    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Siemens nun wertvoller als SAP - Prognose erhöht

    • Siemens überholt SAP als wertvollstes Dax-Unternehmen
    • Aktien von Siemens steigen um über 6 Prozent auf 273,30 Euro
    • SAP-Aktien stagnieren, Marktkapitalisierung bei 210 Mrd. Euro
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erhöhung der Ergebnisprognose hat Siemens mit einem kräftigen Kursanstieg SAP als wertvollstes Unternehmen im Dax abgelöst. Die Papiere der Münchner kletterten um mehr als 6 Prozent auf einen Höchststand von 273,30 Euro. Derweil traten die zuletzt von KI-Sorgen kräftig durchgeschüttelten Aktien des Walldorfer Softwarekonzerns auf der Stelle. Ihre Marktkapitalisierung liegt nun um die 210 Milliarden Euro, Siemens dagegen zog auf mehr als 217 Milliarden Euro davon.

    Ein Experte sprach von einem starken Start ins Geschäftsjahr bei guter Auftragslage. Die für Siemens entscheidende Gewinnkennziffer - das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten - soll 2025/26 nun auf 10,70 bis 11,10 Euro steigen. Zuvor war Siemens von 10,40 bis 11 Euro ausgegangen.

    Der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr dürfte nun im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, kommentierte Daniela Costa von Goldman Sachs.

    Die Aktien von Siemens sind 2026 inzwischen um gut 14 Prozent geklettert. SAP liegen derweil 19 Prozent im Minus. Seit ihrem Rekord vor einem Jahr haben sie sogar mehr als ein Drittel an Wert verloren./ag/mis

     

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 169,8 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 210,25 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +27,98 %/+51,25 % bedeutet.




