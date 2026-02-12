AKTIE IM FOKUS
Siemens nun wertvoller als SAP - Prognose erhöht
- Siemens überholt SAP als wertvollstes Dax-Unternehmen
- Aktien von Siemens steigen um über 6 Prozent auf 273,30 Euro
- SAP-Aktien stagnieren, Marktkapitalisierung bei 210 Mrd. Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erhöhung der Ergebnisprognose hat Siemens mit einem kräftigen Kursanstieg SAP als wertvollstes Unternehmen im Dax abgelöst. Die Papiere der Münchner kletterten um mehr als 6 Prozent auf einen Höchststand von 273,30 Euro. Derweil traten die zuletzt von KI-Sorgen kräftig durchgeschüttelten Aktien des Walldorfer Softwarekonzerns auf der Stelle. Ihre Marktkapitalisierung liegt nun um die 210 Milliarden Euro, Siemens dagegen zog auf mehr als 217 Milliarden Euro davon.
Ein Experte sprach von einem starken Start ins Geschäftsjahr bei guter Auftragslage. Die für Siemens entscheidende Gewinnkennziffer - das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten - soll 2025/26 nun auf 10,70 bis 11,10 Euro steigen. Zuvor war Siemens von 10,40 bis 11 Euro ausgegangen.
Der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr dürfte nun im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, kommentierte Daniela Costa von Goldman Sachs.
Die Aktien von Siemens sind 2026 inzwischen um gut 14 Prozent geklettert. SAP liegen derweil 19 Prozent im Minus. Seit ihrem Rekord vor einem Jahr haben sie sogar mehr als ein Drittel an Wert verloren./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 169,8 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,12 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 210,25 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +27,98 %/+51,25 % bedeutet.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67368728-siemens-und-nvidia-rufen-neue-industrielle-revolution-aus-016.htm
LAS VEGAS (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Siemens und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz deutlich aus. In der Keynote-Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES kündigte Siemens-Vorstandschef Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern den KI-Einsatz stärker in die physische Realität zu holen. "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution", sagte Huang.
Zu den konkreten Neuerungen gehört der "Digital Twin Composer". Das ist ein neues Tool, mit dem Unternehmen physikalisch korrekte, virtuelle Abbilder (Digitale Zwillinge) ihrer Fabriken und Produkte erstellen können. Ingenieure sollen damit ganze Fabriken in Echtzeit simulieren, Roboter virtuell trainieren und Probleme lösen, bevor die echte Fabrik überhaupt gebaut wird.
Beide Unternehmen erklärten das Ziel, gemeinsam eine Art Betriebssystem für den Einsatz künstliche Intelligenz in der Industrie zu schaffen. Siemens liefert dabei das Fachwissen zu den industriellen Prozessen, die Automatisierungs-Hardware und die Software. Nvidia steuert wiederum mit seinen Chips die KI-Infrastruktur sowie eine Simulationsplattform bei.
Busch sagte, dass es mit den neuen Tools möglich sei, bei der Konstruktion von Zügen oder Autos nicht nur in einem virtuellen Windkanal die Aerodynamik der Fahrzeuge zu erfassen, sondern mit Hilfe der KI konkrete Vorschläge zur Optimierung des Designs zu erarbeiten.
Metaverse in der Fabrikhalle
Bei einer weiteren Neuerung arbeitet Siemens mit dem US-Facebook-Konzern Meta zusammen. Dabei geht es um intelligente Brillen, mit denen Industriearbeiter KI-gestützte Anweisungen direkt in ihr Sichtfeld oder aufs Ohr gespielt bekommen, während sie an Maschinen arbeiten.
Siemens positioniert sich mit den Aussagen von Konzernchef Busch in Las Vegas stärker als Technologieanbieter für industrielle KI und digitalisierte Produktion - weg vom klassischen Maschinenbauer, hin zu einem "Tech-Partner für KI in der realen Welt"./chd/DP/nas
Wenn das zündet, geht die Aktie weit über 300 € ... nicht gleich in 2026 aber in den Folgejahren
Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.