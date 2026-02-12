    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    Adyen brechen ein - Ausblick enttäuscht

    • Adyen-Aktien fallen um 17,4 Prozent nach Quartalsbericht.
    • Analysten kritisieren enttäuschenden Ausblick und Gewinn.
    • Umsatzwachstum im vierten Quartal zeigt nachlassende Dynamik.
    AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adyen haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. Zuletzt brach der Kurs um 17,4 Prozent ein. Mit den massiven Verlusten setzte das Papier die Tradition starker Kursreaktionen auf Quartalsberichte fort. Durch den jüngsten Einbruch beschleunigte der Wert den Abwärtstrend seit Mitte des vergangenen Jahres und erreichte das tiefste Niveau seit 2023.

    Die Analysten von JPMorgan sprachen zwar von besser als erwarteten Ergebnissen des niederländischen Zahlungsdienstleisters, betonten jedoch den unter den Erwartungen gebliebenen Ausblick. Die Experten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich sinken werden. Hinzu komme, dass das Umsatzwachstum im vierten Quartal an Schwung verloren habe./mf/mis

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,62 % und einem Kurs von 969,4 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -21,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 30,53 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.956,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.683,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +72,33 %/+150,87 % bedeutet.




