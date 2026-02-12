Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 71 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 56,27 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 54,74 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -4,10 %/+23,80 % bedeutet.