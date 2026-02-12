ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 71 Euro
- Goldman Sachs belässt Mercedes-Benz auf "Buy".
- Kursziel für Mercedes-Benz liegt bei 71 Euro.
- Ergebniskonsens für 2026 sinkt zweistellig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebniskonsens für 2026 dürfte prozentual zweistellig sinken, schrieb Christian Frenes am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. An der Ausschüttungspolitik habe sich allerdings nichts geändert, hob er hervor./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 56,27 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 54,74 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -4,10 %/+23,80 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 71 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Unser Super Mercedes ceo kallenius sagt im Spiegel interview glaube ich, dass deutsche länger arbeiten sollen, auch Handelsblatt bringt das
auch wenn ich dem im Prinzip beipflichte, diese ewige „vier Arbeitstage-Woche“- Diskussion, Streiks etc. finde ich auch müssig, da Beschwer ich mich bei Lufthansa ja auch immer drüber, dauernd streiks, etc.
aber dass gerade Herr „ wir machen nur noch Luxus“ und 12 Monate und jede Menge Verluste später „oh wir machen nicht mehr nur noch Luxus, überhaupt hab ich das Wort Luxusstrategien nie in den Mund genommen“
Also dass gerade kallenius Mercedes mehr mit seinen strategischen Fehlentscheidungen geschadet hat als die paar Stunden, die da vielleicht fehlen, sollte irgendwie klar sein.
Echt schwach, wenn ein CEO jetzt auf einmal dieses Lied singt. Das ist Part deines Jobs, kriegst einfach hin.
Die Rückfahrkamera funktioniert unter anderem in den folgenden Situationen nur eingeschränkt oder gar nicht:
Sie fahren vorwärts mit einer Geschwindigkeit von mehr als ca.16 km/h.
Heißt wohl im Umkehrschluss unter 16 kmh ist die Kamera aktiv.
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/services/manuals.html/eqe-suv-2023-09-x294-mbux/ruckfahrkamera/funktion-der-ruckfahrkamera?srsltid=AfmBOooEkDKyV7EZ4RmSGR-3wQWszb-ElIr2b-xYYubceB-nZbxnhUk1