MSI und Mondu kooperieren, um die B2B-Beschaffung mit flexiblen „Buy Now, Pay Later"-Lösungen zu transformieren

Diese Zusammenarbeit ermöglicht Geschäftskunden, sich sofort hochwertige Hardware zu sichern und dabei maximale finanzielle Flexibilität zu bewahren. Durch die Bereitstellung einer Auswahl an Zahlungsbedingungen von 30-tägigen oder 3-monatigen Ratenzahlungsplänen revolutioniert MSI die B2B-Beschaffung, indem es Budgetkonflikte beseitigt und das Betriebskapital optimiert. Dieser Schritt gibt Unternehmen die Möglichkeit, agil zu bleiben und ihre IT-Infrastruktur trotz sich verändernder Marktbedingungen im Einklang mit ihrer langfristigen Vision zu skalieren.

FRANKFURT, Deutschland, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MSI, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-PC-Hardware und Unternehmenslösungen, kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit Mondu an, um flexible „Buy Now, Pay Later"-(BNPL-)Zahlungslösungen in seinem Business E-Shop einzuführen.

Da sich die B2B-Beschaffung ins Internet verlagert, ist die Nachfrage nach einer nahtlosen, „B2C-ähnlichen" Kaufabwicklung so hoch wie nie zuvor. MSI ist sich bewusst, dass Unternehmen aufgrund hoher Vorlaufkosten häufig davon abgehalten werden, wichtige Infrastruktur zu modernisieren. Durch die Integration von Mondu beseitigt MSI diese finanziellen Hürden und verschafft Kunden einen sofortigen Zugang zu flexiblen Zahlungsbedingungen über einen unkomplizierten Genehmigungsprozess, der eine nahtlose Customer Journey für Geschäftskunden gewährleistet.

Durch diese Partnerschaft fördert MSI die finanzielle Flexibilität in drei Schlüsselindustrien:

Elektronik und IT-Dienstleistungen: MSI stellt Dienstanbietern Hardware zur Verfügung, die für eine schnelle Bereitstellung und robuste Sicherheit optimiert ist. Dank ihres toolfreien Designs, das mühelose Upgrades und eine vereinfachte Wartung ermöglicht, gewährleisten diese Systeme minimale Ausfallzeiten und geringe Betriebskosten.

Architektur und Bauwesen: MSI liefert spezialisierte Lösungen für anspruchsvolle BIM- und CAD-Workflows. Mit QD Premium Color und einer Genauigkeit von Delta E ≤ 2 bieten MSI-Monitore die für die Architekturvisualisierung erforderliche professionelle Farbtreue.

Fintech und Plattformen: MSI bietet Finanzprofis elegante, leistungsstarke Hardware. Mit USB-Typ-C-Ein-Kabel-Lösungen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und zahlreichen E/A-Anschlüssen bieten diese minimalistischen Systeme die für komplexe Datenanalysen erforderliche Flexibilität – ohne Abstriche bei der hochwertigen Ästhetik.