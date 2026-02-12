    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPORR AktievorwärtsNachrichten zu PORR
    Im europäischen Wohnungsbau keimt Hoffnung auf

    Die im vergangenen Herbst veröffentlichte 100. Ausgabe der halbjährlichen Branchenanalyse des unabhängigen Netzwerks von Forschungs- und Beratungsinstituten EUROCONSTRUCT zeigt für ein Marktsegment besonders starkes Wachstumspotenzial.

     

    Ende der Talfahrt in Sicht

     

    Für die 19 analysierten europäischen Länder (EC-19) war in den Jahren 2023 bis 2025 der Markt für den Neubau von Wohnimmobilien das am stärksten betroffene Segment, inzwischen zeigt es jedoch erste Anzeichen für ein Comeback. Nach zwei Jahren eines starken Einbruchs stabilisierte sich die Bautätigkeit im Jahr 2025, da die Geldpolitik allmählich gelockert wurde und zuvor aufgeschobene Projekte wieder aufgenommen wurden. Insgesamt wird laut EUROCONSTRUCT im europäischen Wohnungsneubau (EC-19) für 2026 ein jährliches Wachstum der Bauausgaben von 4,1 und für 2027 sogar ein Plus von 5,2 Prozent erwartet.

     

    Im Zeitraum 2023 bis 2025 hat das Segment Renovierung und Instandhaltung (R&M) dem Sektor im Abschwung eine stabilisierende Grundlage geboten. Viele Haushalte haben Investitionen vom Neubau hin zu energetischen Modernisierungen und zur Aufwertung bestehender Wohngebäude verlagert. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) sowie durch nationale Förderprogramme für Renovierung und Instandhaltung. Für die Renovierungstätigkeit wird für dieses und das kommende Jahr ein geringerer Zuwachs von 1,2 bzw. 1,1 Prozent erwartet. Auf lange Sicht sieht EUROCONSTRUCT eine strukturelle Verschiebung: weg vom Neubau, hin zu Renovierungen und energieeffizienten Sanierungen im Wohnungssektor.

     

    Besonders interessant: EUROCONSTRUCT nimmt bei seinen Analysen stets eine Aufteilung in 15 westeuropäische Länder (EC-15) und vier osteuropäische Staaten (EC-4) vor. Während beim Neubau von Wohnimmobilien für 2026 und 2027 für Westeuropa ein überdurchschnittliches Wachstum von 4,4 bzw. 5,4 Prozent prognostiziert wird, soll Osteuropa bei Renovierungen überdurchschnittlich stark wachsen (2026: +4,5 Prozent; 2027: 4,3 Prozent).

     

    Die PORR in beiden Disziplinen aktiv

     

    Die PORR (ISIN: AT0000609607) ist ein breit diversifizierter Baukonzern aus Österreich und verfügt in beiden Disziplinen über ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung, denn reichen dessen Unternehmenswurzeln bis ins Jahr 1869 zurück.

