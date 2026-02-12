JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz sei stärker gesunken als befürchtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis des Kochboxenlieferanten habe den Erwartungen entsprochen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,15 % und einem Kurs von 4,867EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



