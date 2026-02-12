FOMO bestätigt breite, oberflächennahe Gold-Mineralisierung für Tagebau-Szenario

Heute veröffentlichte Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) erste Ergebnisse aus dem vollständig finanzierten Phase-1 Bohrprogramm auf dem fortgeschrittenen N2 Goldprojekt und dabei genau die Art von Laborergebnissen gemeldet, die zählen: Breite, durchgängige, oberflächennahe Goldabschnitte, höhergradige Teilintervalle innerhalb der Mineralisierung und eine klare laterale Kontinuität zwischen den Bohrlöchern.

Im Abitibi-Goldgürtel in Québec ist diese Kombination das Erfolgsrezept, um Tagebau-Unzen aufzubauen. Gleichzeitig ist sie der schnellste Weg, ein Projekt zu entrisiken, das bereits über eine substanzielle historische Basis und eine lange Wachstums- und Erweiterungsperspektive verfügt.

2025-Bohrlochstandorte, Phase-1: Übersichtskarte (Planansicht) des N2 Projekts mit den ersten 4 Bohrlöchern und den gemeldeten Goldabschnitten, dargestellt zusammen mit historischen Bohrlöchern, den interpretierten Trends der A Zone und RJ Zone, regionalen Verwerfungen sowie EM-Anomalien und deren Lineationen.

Mächtigkeit, Gehalt und Tagebau-Geometrie

Die erste Runde der Bohrergebnisse umfasst die ersten 4 Bohrlöcher, mit den wichtigsten Highlights aus N2-25-005 und N2-25-012, ergänzt durch weitere Abschnitte in N2-25-011 und N2-25-013.

N2-25-005: Bestätigung von oberflächennaher Großtonnagen-Mineralisierung

42,3 m @ 0,91 g/t Gold ab 14 m Bohrlochtiefe (ca. 12 m vertikal)

ab 14 m Bohrlochtiefe (ca. 12 m vertikal) inklusive 8,1 m @ 2,04 g/t Gold (ab 14 m Bohrlochtiefe)

(ab 14 m Bohrlochtiefe) und 11,4 m @ 1,31 g/t Gold (ab 34,6 m Bohrlochtiefe)

Das ist genau die Art von Abschnitt, die ein konzeptionelles Tagebau-Szenario stützt, weil sie oberflächennah beginnt, mächtig ist und durch höhergradige Teilintervalle zusätzlich untermauert wird. Praktisch gesprochen sind das die Abschnitte, die Tonnage aufbauen und das Abraumrisiko in frühen Minenplanungen reduzieren können.

N2-25-012: Höherer Gehalt über abbauwürdige Mächtigkeit plus hochgradiger „Punch“

30,4 m @ 1,75 g/t Gold ab 64,12 m Bohrlochtiefe (ca. 55 m vertikal) inklusive 4,95 m @ 2,02 g/t Gold und 10,52 m @ 3,51 g/t Gold und 3,55 m @ 9,19 g/t Gold und 0,51 m @ 19,2 g/t Gold (ab 89,99 m Bohrlochtiefe)

ab 64,12 m Bohrlochtiefe (ca. 55 m vertikal) Zusätzlicher Abschnitt: 4,5 m @ 2,07 g/t Gold inklusive 1,5 m @ 3,32 g/t Gold (ab 145,5 m Bohrlochtiefe)



Dieses Bohrloch leistet 2 wichtige Dinge zugleich: Es liefert einen sehr starken Großtonnagen-Abschnitt mit 1,75 g/t über 30 m und zeigt gleichzeitig höhergradige interne Zonen, die die Wirtschaftlichkeit deutlich verbessern können. 3,51 g/t über 10,5 m sind genau die Art von höhergradigem Kern, die Tagebau-Projekte besonders attraktiv macht, weil sie frühe Cashflow-Profile stärken und den Mischgehalt erhöhen kann.

N2-25-011 & N2-25-013: Ergänzende Datenpunkte

N2-25-011: 7,5 m @ 0,69 g/t Gold (ab 291 m Bohrlochtiefe) inklusive 4,13 m @ 1,78 g/t Gold

(ab 291 m Bohrlochtiefe) N2-25-013: 0,5 m @ 4,16 g/t Gold (ab 144,9 m Bohrlochtiefe)

Das sind heute nicht die Schlagzeilen-Abschnitte, aber sie tragen zum größeren geologischen Gesamtbild bei und helfen, das Modell besser einzugrenzen, während FOMO schrittweise erweitert und Tiefenfortsetzungen testet.

Hinweis 1: Die oben genannten Bohrabschnitte entsprechen nicht zwingend der wahren Mächtigkeit der Mineralisierung. Die lokale Interpretation deutet darauf hin, dass die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Linse in der Regel 70% bis 87% der Kernlänge entspricht. Hinweis 2: Die Intervalle werden für die „inklusive“-Abschnitte in der Regel als Komposite ausgewiesen, beginnend mit einem 0,2 g/t Gold Cut-off-Gehalt.

Bohrlochinformationen: Zusammenfassung der Ansatzpunktkoordinaten der Phase-1 Bohrlöcher, Zone, Bohrlochlänge, Neigung und Azimut, Gesamtmächtigkeit der mineralisierten Intervalle, längstes mineralisiertes Intervall (von-bis) sowie der zugehörigen Mineralisation und Lithologie für die Bohrlöcher N2-25-005, N2-25-011, N2-25-012 und N2-25-013.

Das entscheidende Signal: Kontinuität und Bestätigung des Modells

FOMO betont einen zentralen Punkt, den Investoren nicht übersehen sollten: N2-25-005 und N2-25-012 zeichnen eine durchgehende mineralisierte Zone nach, obwohl die Bohrungen rund 100 m voneinander entfernt liegen. Mit anderen Worten: Das ist kein „Einzel-Treffer“ aus nur einem Bohrloch. Es ist ein frühes Indiz für Wiederholbarkeit und Kontinuität und genau das ist es, was Bohrergebnisse in Ressourcenvertrauen übersetzt.

Das Unternehmen erklärt, dass diese breiten, durchgängigen, oberflächennahen Abschnitte die historischen Bohrungen bestätigen, das Vertrauen in das geologische Modell erhöhen und das technische Risiko für eine künftige Entwicklung reduzieren. Zudem weist FOMO darauf hin, dass die bisher gemeldeten Ergebnisse über den historischen Durchschnittswerten liegen und damit eine verbesserte Gehaltskontinuität sowie oberflächennahe Mineralisierung untermauern.

Ein Projekt mit substanziellem historischem Unzenfundament und viel Wachstumsspielraum

N2 startet nicht bei null. Auf dem Projekt liegt eine globale historische Goldressource von rund 871.000 Unzen, bestehend aus:

18 Millionen t @ 1,4 g/t Gold (ca. 810.000 Unzen) über 4 Zonen (A, East, RJ-East und Central)

über 4 Zonen (A, East, RJ-East und Central) plus 243.000 t @ 7,82 g/t Gold (ca. 61.000 Unzen) in der RJ-Zone

FOMO weist dabei ordnungsgemäß auf den erforderlichen Hinweis hin: Es handelt sich um historische Schätzungen, die nicht aktuell sind, nicht CIM-konform ausgewiesen wurden und erst durch Verifikationsarbeiten und moderne Bohrungen bestätigt werden müssen, bevor sie als aktuelle Ressourcen betrachtet werden können. Dennoch liefert diese Größenordnung ein solides Fundament und die aktuellen Bohrungen tun genau das, was nötig ist, um dieses Fundament in eine moderne, belastbare Ressourcengrundlage zu überführen.

Historische Bohrlochstandorte und projizierte Positionen von Abschnitten bei N2: Übersichtskarte im Projektmaßstab, die die Ansatzpunktstandorte historischer Kernbohrungen sowie die projizierten Positionen der Goldabschnitte im Bohrlochverlauf über mehrere Zonen hinweg zeigt. FOMO ist der Ansicht, dass das N2 Projekt über mehr als 15 km an goldreicher Streichlänge verfügt, die noch exploriert werden kann.

Phase-1: Voll finanziert, 2 Bohrgeräte, mehrere kurzfristige Katalysatoren

FOMO setzt das Programm mit hohem Tempo und solider Bilanz um. Das Unternehmen berichtet:

rund 12,1 Mio. CAD Arbeitskapital und keine Schulden

Arbeitskapital und keine Schulden 23 Bohrlöcher bislang abgeschlossen, insgesamt 7.968 m

bislang abgeschlossen, insgesamt 9 Bohrlöcher warten noch auf Laborergebnisse, was den kurzfristigen Newsflow stützt

warten noch auf Laborergebnisse, was den kurzfristigen Newsflow stützt 2 Bohrgeräte sind aktiv und beschleunigen den 14.000 m Phase-1 Plan

Phase-1 ist darauf ausgelegt, 3 klare Ziele zu erreichen:

Ressourcenvertrauen und Konversion durch Infill-Bohrungen zur Schließung oberflächennaher Lücken.

durch Infill-Bohrungen zur Schließung oberflächennaher Lücken. Ressourcenwachstum durch Step-outs und Down-Dip-Erweiterungen, insbesondere westlich der historischen Grenzen.

durch Step-outs und Down-Dip-Erweiterungen, insbesondere westlich der historischen Grenzen. Metallurgie durch repräsentative Kernproben zur Bestätigung der Gewinnungsraten.

FOMO zielt auf eine konzeptionelle Tagebau-Ressource ab und strebt nach Abschluss von Phase-1 die Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung im 3. Quartal 2026 an, unter Einbeziehung von nahezu 70.000 m Bohrungen. Das Unternehmen testet die A und RJ Zonen systematisch über mehr als 8 km Streichlänge und bewertet gleichzeitig mehrere Ziele entlang des gesamten Korridors.

CEO Deepak Varshney fasste die Kernaussage klar zusammen: Die Ergebnisse bestätigen „Stärke, Kontinuität und Größe“ der großvolumigen A Zone, die Konsistenz der Abschnitte übertrifft die Erwartungen und das Phase-1 Programm ist nun vollständig darauf fokussiert, die Lagerstätte zügig zu definieren:

„Diese Phase-1 Ergebnisse bestätigen die Stärke, Kontinuität und Größe der hochgradigen Großtonnagen-A-Zone bei N2. Die Konsistenz dieser Abschnitte übertrifft weiterhin die Erwartungen und stärkt zusätzlich unser Vertrauen in das erhebliche Wachstumspotenzial dieser äußerst wertvollen Zone. Mit dem nun etablierten Momentum läuft unser Phase-1 Bohrprogramm und ist vollständig auf dieses Prioritätsgebiet als Treiber der Wertschöpfung ausgerichtet. 2 Bohrgeräte sind derzeit aktiv, während wir ein gezieltes 14.000 m Bohrprogramm umsetzen, das darauf ausgelegt ist, die Lagerstätte schnell zu definieren.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, in der heutigen Pressemitteilung.

Regionale Standortkarte, die das N2-Goldprojekt innerhalb der Casa-Berardi-Deformationszone zeigt und dessen Nähe zu früher produzierenden Minen sowie fortgeschrittenen Goldprojekten wie Casa Berardi, Vezza, Douay und Eagle–Telbel im Abitibi-Grünsteingürtel hervorhebt.

Regionaler Kontext

Das N2 Projekt liegt 25 km südlich von Matagami (Québec) in einer etablierten Minenregion mit starker Infrastruktur und einer langen Geschichte der Goldproduktion. Das Projekt befindet sich entlang des Casa Berardi Trends, einem bewährten Goldgürtel, der mehrere Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätten hervorgebracht hat und damit die richtige geologische „Herkunft“ für eine skalierbare Goldstory liefert.

Zum Vergleich: Casa Berardi verzeichnete eine Goldproduktion von mehr als 2 Mio. Unzen und weist 14,3 Mio. Tonnen @ 2,75 g/t Gold an P&P-Reserven aus. Douay wird mit mehr als 3 Mio. Unzen Gold in Ressourcen angegeben, darunter 10 Mio. Tonnen @ 1,59 g/t Gold (Indicated) sowie 76,7 Mio. Tonnen @ 1,02 g/t Gold (Inferred).

Vor diesem Hintergrund ist FOMO der Ansicht, dass N2 eine vergleichbare Geologie und strukturelle Kontrolle aufweist, wobei die aktuellen Bohrungen genau den Faktor hervorheben, den der Markt in dieser Region belohnt: Mächtige, durchgängige, oberflächennahe Mineralisierung, die eine tagebaugestützte Ressource tragen kann.

N2 liegt zudem nahe der ehemals produzierenden Vezza Goldmine, die auf höhergradige Untertageförderung ausgerichtet war. FOMOs Einschätzung ist, dass N2 aufgrund flacherer und breiterer Zonen besser für Tagebau-Ökonomie geeignet sein könnte, insbesondere wenn sich die Kontinuität bei weiteren Bohrungen entlang des Streichens und in die Tiefe bestätigt.

FOMO verweist außerdem auf mögliche Lohnverarbeitung („Toll Milling“) in der weiteren Abitibi Region, was die Entwicklungsoptionen eines Tagebauprojekts deutlich verbessern kann, da die Kapitalintensität im Vergleich zu einem eigenen Mühlenbau reduziert werden könnte.

Kurz gesagt: N2 liegt dort, wo große Lagerstätten existieren, es wird in einem Stil gebohrt, der Tagebau-Skalierung ermöglicht, und die regionalen Vergleichsprojekte helfen einzuordnen, warum diese ersten, breiten Abschnitte so bedeutend sind.

Fazit

Diese ersten Phase-1 Bohrergebnisse leisten 3 entscheidende Dinge zugleich. Sie bestätigen das historische Modell und reduzieren das technische Risiko. Sie zeigen eine minenfreundliche Geometrie durch breite, oberflächennahe Abschnitte. Und sie belegen höhergradige interne Zonen, die die Wirtschaftlichkeit stärken können.

Mit 9 ausstehenden Bohrergebnissen, 2 laufenden Bohrgeräten, einem voll finanzierten 14.000 m Phase-1 Programm und einem klaren Pfad hin zu einer ersten Ressourcenschätzung im 3. Quartal positioniert FOMO das N2 Projekt für einen spürbaren Vertrauenszuwachs am Markt, sofern sich die Kontinuität weiter bestätigt.

In der Abitibi Minenregion entstehen Tagebau-Ressourcen durch breite, wiederholbare, oberflächennahe Goldmineralisierung. Die ersten Ergebnisse von N2 deuten darauf hin, dass FOMO auf dem richtigen Kurs ist.

Spot-Goldpreis (in USD) bleibt trotz Korrektur auf hohem Niveau. Nach der jüngsten Korrektur hat sich der Goldpreis rasch und überzeugend erholt und notiert weiterhin in einem historisch hohem Bereich. Ein solches Preisumfeld stärkt in der Regel die wirtschaftliche Attraktivität grosser, skalierbarer Goldlagerstätten in Weltklasse-Minenregionen und kann die Wahrscheinlichkeit einer verstärkten M&A-Aktivität durch große Minenunternehmen im Sektor erhöhen.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 97.027.458

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,40 CAD (11.02.2026)

Marktkapitalisierung: 39 Million CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,246 EUR (11.02.2026)

Marktkapitalisierung: 24 Million EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Formation Metals Inc. („FOMO“; „das Unternehmen“) weisen Anleger darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Für eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen wird der Leser auf die öffentlichen Unterlagen von FOMO verwiesen, die über die bei SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente abgerufen werden können. Alle Aussagen in diesem Artikel, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu: Der Interpretation der ersten Phase-1 Analyseergebnisse und deren Bedeutung für Mächtigkeit, Kontinuität, Geometrie und Gehaltsverteilung der Mineralisierung auf dem N2 Projekt; der Erwartung, dass weitere ausstehende Analyseergebnisse aus dem laufenden Phase-1 Bohrprogramm die Kontinuität weiter bestätigen, mineralisierte Hüllen entlang des Streichens und in die Tiefe erweitern oder höhergradige Bereiche identifizieren können; dem Potenzial, dass das vollständig finanzierte Phase-1 Bohrprogramm und die breiter angelegte mehrphasige Bohrstrategie des Unternehmens eine künftige NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und spätere Aktualisierungen unterstützen können; der Erwartung, dass fortgesetzte Bohrungen, strukturelle Interpretation, geophysikalische Untersuchungen und Modellierung zusätzliche mineralisierte Korridore, Erweiterungen oder neue Ziele auf dem Projektgebiet identifizieren können; der Erwartung, dass bestätigende metallurgische Testarbeiten die Gewinnungsraten validieren und Annahmen für eine künftige Entwicklung stützen werden; der Interpretation, dass das Projekt eine konzeptionelle Tagebau-Goldressource und damit verbundene Entwicklungspfade unterstützen könnte, einschließlich möglicher regionaler Verarbeitung oder Lohnverarbeitung („Toll Milling“) als Option; der Erwartung, dass geplante Zeitpläne, einschließlich des angestrebten Zeitpunkts einer ersten Ressourcenschätzung, eingehalten werden können; sowie Aussagen zu übergeordneten Goldmarktbedingungen, die die Projektökonomie, Finanzierungsbedingungen, Anlegerstimmung oder potenzielle strategische Ergebnisse beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Interpretationen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Wesentliche Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem: Explorations- und geologisches Risiko: Mineralexploration ist von Natur aus spekulativ. Erste Bohrergebnisse sind nicht zwingend repräsentativ für künftige Ergebnisse und nachfolgende Analysen können geringere als erwartete Gehalte, schmalere mineralisierte Intervalle oder eine weniger konsistente Kontinuität entlang des Streichens oder in die Tiefe ergeben. Geologische Interpretationen und Modelle können sich ändern, sobald weitere Bohrungen und neue Daten einfließen. Probenahme-, Analyse- sowie QA/QC-Risiko: Analyseergebnisse können durch Grobgold- oder Nugget-Effekte, Probenahmeverzerrungen, analytische Variabilität, QA/QC-Probleme, Kapazitätsengpässe in Laboren oder Verzögerungen bei der Bearbeitungszeit beeinflusst werden, was die Zuverlässigkeit, den Zeitpunkt oder die Interpretation der Ergebnisse beeinträchtigen kann. Gemeldete Intervalle entsprechen möglicherweise nicht den wahren Mächtigkeiten und True-Width-Interpretationen können sich mit fortschreitender Modellierung ändern. Risiko historischer Schätzungen und Datenverifikation: Das N2 Projekt enthält historische Mineralressourcenschätzungen sowie umfangreiche historische Daten, die nicht aktuell und nicht mit den heutigen NI 43-101-Standards konform sind. Es gibt keine Gewähr dafür, dass historische Schätzungen verifiziert, reproduziert oder in aktuelle Mineralressourcen oder Reserven überführt werden können. Verifikationsarbeiten können Interpretationen zu Gehalt, Tonnage, Geometrie, Kontinuität oder metallurgischer Reaktion wesentlich verändern. Risiko der Ressourcenschätzung: Jede erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 hängt von Annahmen und Interpretationsparametern ab, einschließlich geologischer Domänierung, Cut-off-Gehaltswahl, Dichteannahmen, Gewinnungsannahmen, Kompositbildung, Variographie, Suchparametern sowie weiteren geostatistischen Eingaben. Mineralressourcenschätzungen sind von Natur aus unsicher und können sich durch neue Daten oder veränderte Annahmen ändern. Metallurgisches und technisches Studienrisiko: Metallurgische Leistung, Gewinnungsraten, Mahlcharakteristik und Variabilität können von den Erwartungen abweichen und wirtschaftliche Annahmen beeinflussen. Konzeptionelles Entwicklungsrisiko: Hinweise auf eine konzeptionelle Tagebau-Ressource, Großtonnagen-Szenarien, Lohnverarbeitung („Toll Milling“) als Option oder potenzielle Entwicklungspfade sind konzeptioneller Natur. Wichtige Parameter wie Abraumverhältnis, geotechnische Bedingungen, Hydrologie, Umweltauflagen, Genehmigungsanforderungen, Kapitalintensität, Betriebskosten und wirtschaftliche Schwellenwerte sind zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise nicht belastbar bestimmt. Künftige Arbeiten können ergeben, dass das Projekt für Tagebau oder eine wirtschaftliche Entwicklung nicht geeignet ist. Genehmigungs-, regulatorisches sowie Risiko der Konsultation mit indigenen Gruppen und Gemeinden: Explorationsaktivitäten unterliegen Genehmigungen, regulatorischen Vorgaben, Umweltauflagen sowie Konsultationen mit indigenen Gruppen und lokalen Gemeinden. Verzögerungen, zusätzliche Auflagen, regulatorische Änderungen oder Herausforderungen im Konsultationsprozess können Zeitpläne, Kosten, Zugang und Programmscope wesentlich beeinflussen. Rohstoffpreis- und makroökonomisches Risiko: Projektökonomie und potenzielles strategisches Interesse sind sensibel gegenüber dem Goldpreis und übergeordneten makroökonomischen Bedingungen, die volatil sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Finanzierungs- und Liquiditätsrisiko: Auch wenn das aktuelle Bohrprogramm als vollständig finanziert beschrieben wird, erfordern weitere Exploration, Ressourcendelineation, Metallurgie sowie künftige technische Studien zusätzliches Kapital. Zukünftige Finanzierungen sind möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar, wenn überhaupt, und können zu Verwässerung für bestehende Aktionäre führen. Operatives Risiko: Explorationsaktivitäten können durch Wetter, saisonale Einschränkungen, Verfügbarkeit von Gerät, Leistung von Auftragnehmern, Arbeitskräftemangel, Lieferkettenstörungen, Zugangsbedingungen, Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle oder unvorhergesehene technische Herausforderungen beeinträchtigt werden, was Kosten und Zeitpläne beeinflussen kann. Umwelt- und Titelsicherungsrisiko: Explorations- und potenzielle Entwicklungsaktivitäten können Umweltverbindlichkeiten oder unvorhergesehene Auswirkungen mit sich bringen, die Maßnahmen zur Minderung oder Sanierung erfordern. Bergbaurechte und Genehmigungen gelten zwar als in gutem Zustand, können jedoch Streitigkeiten, überlappenden Landnutzungen, Ansprüchen Dritter oder Änderungen von Zugangsregelungen unterliegen. Strategie- und M&A-Risiko: Hinweise auf potenzielles strategisches Interesse, Partnerschaften, Joint Ventures, Akquisitionen oder Corporate Transactions sind spekulativ. Es gibt keine Gewähr dafür, dass das Projekt strategische Partner oder Käufer anziehen wird, unabhängig von Explorationserfolg, Ressourcendefinition oder Marktbedingungen. Marktvolatilitätsrisiko: Der Aktienkurs des Unternehmens kann erheblichen Schwankungen unterliegen, die nicht direkt mit Explorationsergebnissen zusammenhängen, sondern durch breitere Marktbedingungen, makroökonomische Faktoren, Sektorstimmung sowie die für Junior-Explorationsunternehmen typische begrenzte Liquidität getrieben werden. Hinweis an die Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Risiken und Unsicherheiten sowie der in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens dargestellten Faktoren wesentlich abweichen. Mineralisierung in vergleichbaren Gesteinen oder in nahegelegenen Lagerstätten ist nicht zwingend ein Hinweis auf Mineralisierung auf den Liegenschaften des Unternehmens. Historische Arbeiten und Daten wurden nicht zwingend unabhängig verifiziert und sollten nicht als aktuell angesehen werden.

Offenlegung von Interessen und Warnhinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen. Rockstone, seine Eigentümer und der Verfasser dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Anlageentscheidung allein auf der Grundlage von Informationen aus einem Online- oder gedruckten Bericht, einschließlich des Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich um eine Anlage in ein kleines, wenig gehandeltes und wenig bekanntes Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Zu den Aufgaben des Autors bei Zimtu gehört es, Unternehmen, in die Zimtu investiert hat, zu recherchieren und darüber zu berichten. Der Autor dieses Berichts wird zwar nicht direkt von Formation Metals Inc. („FOMO“) bezahlt, aber sein Arbeitgeber Zimtu Capital Corp. profitiert vom Handelsvolumen und der Wertsteigerung der FOMO-Aktien. Der Autor besitzt außerdem Anteile an FOMO und Zimtu Capital Corp. und wird somit vom Handelsvolumen und Kursanstieg dieser Aktien profitieren. FOMO bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und andere Dienstleistungen. FOMO hat eine Vereinbarung mit Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FSE: ZCT1) („Zimtu“) unterzeichnet, wonach Zimtu im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms ab 1. August 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu einem Preis von 12.500 Dollar pro Monat Marketingdienstleistungen erbringen wird. Das Programm ist darauf ausgelegt, Chancen, Beratung, Marketing und Unterstützung zu bieten. Zu den Dienstleistungen gehören Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blog-Beiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Berichte und Vertrieb von Rockstone, Video-Pressemitteilungen und damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist unter der Telefonnummer 604.681.1568 oder unter info@zimtu.com erreichbar. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung, sondern als Werbung verstanden werden. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor zu den in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die öffentlich zugänglich sind und als zuverlässig angesehen werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung der erhaltenen oder öffentlich zugänglichen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts oder dessen Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich übernehmen Rockstone und der Autor keine Gewähr dafür, dass die in diesem Bericht genannten Unternehmen die erwartete Performance erzielen, und dass Vergleiche mit anderen Unternehmen gültig sind oder sich bewahrheiten. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht mit dem gesamten Haftungsausschluss einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf diese Website oder eine ihrer Seiten, einschließlich dieses Berichts in Form einer PDF-Datei, zugreifen. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich gelesen haben oder nicht, erklären Sie sich mit ihm einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind informativer und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Zahlen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Formation Metals Inc., Tradingview, Stockwatch und aus dem öffentlichen Bereich. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.