HelloFresh Aktie im freien Fall - -13,33 % - 12.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Mit einer Performance von -13,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,33 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HelloFresh, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,44 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -15,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HelloFresh einen Rückgang von -20,14 %.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,89 % 1 Monat -15,98 % 3 Monate -16,44 % 1 Jahr -59,08 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 842,57 Mio. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz sei stärker gesunken als befürchtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Das bereinigte …

Der Kochboxenversender Hellofresh hat 2025 trotz eines Umsatzrückgangs operativ mehr verdient. Der Konzern profitierte dabei von Sparmaßnahmen. Zusätzlich zu den bereits bekannten Maßnahmen zieht sich das Unternehmen zudem aus dem italienischen …

HelloFresh trotzt Gegenwind: Trotz Umsatzrückgang stärkt der Konzern seine Profitabilität, optimiert das Portfolio und hält an seinen Jahreszielen fest.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Walmart, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +0,46 %.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.