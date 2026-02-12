    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica mit deutlichen Gewinnen

    Für Sie zusammengefasst
    • EssilorLuxottica-Aktie steigt um 6,1 Prozent.
    • Abwärtstrend seit November 2022 wird durchbrochen.
    • Analysten loben starkes Umsatz- und Gewinnwachstum.
    Foto: EssilorLuxottica

    PARIS (dpa-AFX Broker) - EssilorLuxottica haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich im Plus gelegen. Zuletzt gewann die Aktie 6,1 Prozent. Sie stemmte sich damit gegen den Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres, der den Kurs in der Spitze von über 320 auf rund 250 Euro gedrückt hatte.

    Der Brillenkonzern hatte im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Entsprechend positiv äußerten sich Analysten. Bei Barclays war von einem eindrucksvollen vierten Quartal die Rede. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der "Smartbrillen" wie auch von sinkenden Kosten./mf/mis

    ISIN:FR0000121667WKN:863195

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,90 % und einem Kurs von 264,9 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 121,75 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 343,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +23,55 %/+39,00 % bedeutet.






