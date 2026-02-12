EssilorLuxottica mit deutlichen Gewinnen

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,90 % und einem Kurs von 264,9 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 121,75 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 343,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +23,55 %/+39,00 % bedeutet.