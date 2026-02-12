Wirtschaft
Grüne warnen vor Abschwächung des Europäischen Emissionshandels
Foto: Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Franziska Brantner, Co-Vorsitzende der Grünen, hat den Vorstoß von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), das bestehende CO2-Handelssystem in der EU zu überarbeiten und die nächsten Schritte angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage notfalls zu verschieben, zurückgewiesen.
"Das ist falsch. Unser Ziel ist, dass wir unseren Wohlstand erhalten und erneuern, aber das tun, ohne den Planeten zu zerstören", sagte Brantner der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Donnerstag. "Und ich möchte, dass Deutschland dafür die Technologien entwickelt und daran auch verdient, und das nicht den Chinesen überlässt."
Es sei wichtig, dass die Planbarkeit gewahrt bleibe und Klimaschutz belohnt werde. "Es ist ein Marktmechanismus, für den Herr Merz sich übrigens immer ausgesprochen hatte", sagte Brantner. "Und jetzt geht es darum, die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, zu beschleunigen, vereinfachen und dort unsere Industrie zu schützen, wo es unfairen Wettbewerb gibt."
Nach Ansicht der Grünen-Chefin könnte die Bundesregierung die Stromsteuer senken, die Lohnnebenkosten stabilisieren und in Innovationen investieren. "Aber die Zukunft in der Vergangenheit zu suchen, zu sagen, wir gehen nicht den Weg des Wohlstandes, der nachhaltig ist, ist doch total absurd", sagte sie. "Die Chinesen verdienen damit sehr, sehr gutes Geld, und ich möchte, dass wir damit auch gutes Geld verdienen."
Die beiden CO2-Emissionshandelssysteme gelten als wichtigste Klimaschutzinstrumente der EU, denn die Menge der CO2-Zertifikate begrenzt, wie viel CO2 in den jeweiligen Bereichen emittiert werden darf. Derzeit wird die Zahl der Zertifikate im Emissionshandel für die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) jedes Jahr um 4,4 Prozent reduziert, sodass im Jahr 2039 die Zertifikate ausgehen. Die Zertifikate werden Unternehmen teilweise kostenlos zugeteilt. Von diesem Jahr an soll die kostenlose Zuteilung stark verringert werden.
Die Einnahmen des CO2-Emissionshandels fließen in Deutschland in den Klima- und Transformationsfonds. Daraus werden zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien, die Förderung von Elektromobilität, die energetische Gebäudesanierung, Wasserstoffprojekte und die Umstellung auf klimafreundliche Industrieprozesse finanziert.
vonHS schrieb 19.01.26, 11:17
Wie kommst du denn darauf ?
Die Sonderdividende von RTL ist natürlich nicht steuerfrei:
- Ganz normale Dividende, nichts aus dem Einlagekonto
- RTL sitzt in Luxemburg
- Luxemburg erhebt 15 % Quellensteuer
- Deutschland erhebt 25 % Abgeltungssteuer plus Soli und Kirchensteuer (sofern Freibetrag von 1.000 € für natürliche Person bereits ausgeschöpft)
- Deutschland rechnet 15 % Quellensteuer aus Luxemburg an
Starter87 schrieb 13.01.26, 20:06
Bin zwar kein übertriebener Chartfreak, aber dadurch das wir nun auch die 200T Linie von unten nach oben (inzwischen nachhaltig) durchbrochen haben
sollte das eher positiv interpretiert werden und unterstützen.
Vllt. wird sie ja noch mal getestet, iM sieht es ja nach dem "run" der letzten 10T nach einer Konsolidierung im Kurs aus, die sicher auch gesund ist.
LG Starter87
Starter87 schrieb 12.01.26, 19:11
Ich würde ein kleinen Besen freesen wenn die Aktie (ohne Marktcrash) vor der HV noch mal unter 34€ geht, auf einen Trade jetzt noch zu hoffen, Respekt !
Selbst RTL kann jetzt nicht mehr zu kaufen falls sie Ihre rund 800.000 St. noch nicht haben, wovon ich persönlich ausgehe.
War jetzt selbst überrascht wie zügig die 35€ überwunden wurden und nun läuft sie los !
Unter 35€ greift dann ggf. wieder das ARP.
Persönlich gehe ich auch von einer Kürzung auf min. 1.50€ der normalen Div. aus, das past argumentativ und moralisch gut zu einem Stellenabbau,
mit der Sonderdividende zusammen gibt es aber immer noch eine Kursztreibende fette Gesamtausschüttung.
LG Starter87
