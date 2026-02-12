JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Tabakkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Andrei Andon-Ionita am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 50,50EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
