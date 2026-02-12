Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele - Aktie verliert

Leoni60 schrieb 06.10.25, 08:55

Aktienrückkaufprogramm 2025: Volumen und Potenzielle Wirkung

Die CANCOM SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, dessen Volumen und potenzielle Auswirkungen wie folgt sind:

Gesamtmenge der zurückgekauften Aktien

Der Vorstand der CANCOM SE hat am 9. September 2025 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.

* Anzahl der zurückzukaufenden Aktien: Insgesamt 3.151.543 eigene Aktien (treasury shares).

* Anteil am Grundkapital: Dies entspricht einem Anteil von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.

Voraussichtliche prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs

Es ist unmöglich, eine exakte prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs vorherzusagen. Die tatsächliche Kursentwicklung hängt von vielen Faktoren ab (Marktlage, Geschäftszahlen, allgemeine Stimmung).

Dennoch gilt ein Aktienrückkaufprogramm als klares positives Signal und unterstützt den Aktienkurs typischerweise aus folgenden Gründen:

* Reduzierung des Angebots: Durch den Rückkauf und die anschließende Einziehung der Aktien sinkt die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Bei gleichbleibender Nachfrage führt eine Angebotsverknappung tendenziell zu steigenden Kursen.

* Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS): Bleibt der Unternehmensgewinn konstant, verteilt er sich nach dem Rückkauf auf weniger Aktien. Der Gewinn pro Aktie (EPS) steigt dadurch automatisch. Dies macht die Aktie fundamental attraktiver.

* Vertrauenssignal des Managements: Ein Aktienrückkauf wird von Anlegern als starkes Zeichen gewertet, dass das Management das Unternehmen für unterbewertet hält und von seiner zukünftigen finanziellen Stärke überzeugt ist.

Da CANCOM ein so substanzielles Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zurückkauft, ist dies ein sehr deutlicher Schritt, der dem Aktienkurs in der Regel eine starke Stütze bietet und das Anlegervertrauen fördert.