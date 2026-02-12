ROUNDUP
Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele - Aktie verliert
- Cancom erzielt Umsatz von 1,7 Mrd. Euro 2025.
- Operativer Gewinn sank um 9% auf 102,5 Mio. Euro.
- Aktie fiel um 1,7% auf 23,15 Euro, 13% günstiger.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen. Umsatz und operativer Gewinn gingen zwar zurück, blieben aber im Rahmen der Jahresziele, die das Management im Juli gesenkt hatte. An der Börse geriet die Aktie aber etwas unter Druck.
Die Cancom-Aktie fiel am Vormittag gut 1,7 Prozent auf 23,15 Euro. Damit wurde das Papier wieder rund 13 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.
Cancom berichtete von einer anhaltenden Belebung des Geschäfts im vierten Quartal. Dadurch lag der Umsatz im Gesamtjahr nach vorläufigen Zahlen mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro.
Analysten hatten Ergebnisse in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will Cancom wie geplant am 26. März veröffentlichen./stw/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 23,15 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -12,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,00 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 735,88 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +12,07 %/+42,24 % bedeutet.
Diesen Monat befasst sich das Nebenwerte - Journal in der Titelgeschichte mit Cancom:
Trotz solch wichtiger Nachrichten und obwohl CANCOM so viele eigene Aktien zurückkauft, fällt der Aktienkurs weiterhin – das ist wirklich schwer zu verstehen.
😀
Aktienrückkaufprogramm 2025: Volumen und Potenzielle Wirkung
Die CANCOM SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, dessen Volumen und potenzielle Auswirkungen wie folgt sind:
Gesamtmenge der zurückgekauften Aktien
Der Vorstand der CANCOM SE hat am 9. September 2025 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.
* Anzahl der zurückzukaufenden Aktien: Insgesamt 3.151.543 eigene Aktien (treasury shares).
* Anteil am Grundkapital: Dies entspricht einem Anteil von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.
Voraussichtliche prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs
Es ist unmöglich, eine exakte prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs vorherzusagen. Die tatsächliche Kursentwicklung hängt von vielen Faktoren ab (Marktlage, Geschäftszahlen, allgemeine Stimmung).
Dennoch gilt ein Aktienrückkaufprogramm als klares positives Signal und unterstützt den Aktienkurs typischerweise aus folgenden Gründen:
* Reduzierung des Angebots: Durch den Rückkauf und die anschließende Einziehung der Aktien sinkt die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Bei gleichbleibender Nachfrage führt eine Angebotsverknappung tendenziell zu steigenden Kursen.
* Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS): Bleibt der Unternehmensgewinn konstant, verteilt er sich nach dem Rückkauf auf weniger Aktien. Der Gewinn pro Aktie (EPS) steigt dadurch automatisch. Dies macht die Aktie fundamental attraktiver.
* Vertrauenssignal des Managements: Ein Aktienrückkauf wird von Anlegern als starkes Zeichen gewertet, dass das Management das Unternehmen für unterbewertet hält und von seiner zukünftigen finanziellen Stärke überzeugt ist.
Da CANCOM ein so substanzielles Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zurückkauft, ist dies ein sehr deutlicher Schritt, der dem Aktienkurs in der Regel eine starke Stütze bietet und das Anlegervertrauen fördert.