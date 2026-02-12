    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    Unilever rechnet 2026 mit etwas höherem Wachstum - Umfeld bleibt aber schwierig

    Für Sie zusammengefasst
    • Unilever erwartet 2023 stärkeres Wachstum als zuvor.
    • Bereinigte Wachstumsrate liegt bei 4 bis 6 Prozent.
    • Umsatz fiel auf 50,5 Mrd. Euro, Aktienrückkauf angekündigt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever rechnet im laufenden Jahr mit einem etwas stärkeren Wachstum als zuletzt. Da das Umfeld aber weiter schwierig bleibt, dürfte die um Sondereffekte wie Währungseinflüsse oder Übernahmefolgen bereinigte Wachstumsrate am unteren Rand der mittelfristigen Zielspanne von 4 bis 6 Prozent liegen, teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit. 2025 legte der Umsatz, bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte, um 3,5 Prozent zu.

    Der starke Euro zehrte diesen Zuwachs allerdings auf. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Umsatz fiel um knapp vier Prozent auf 50,5 Milliarden Euro. Wegen der eingeleiteten Sparmaßnahmen konnte der Hersteller von Marken wie Knorr, Dove und Omo das operative Ergebnis allerdings um etwas mehr als zwei Prozent auf neun Milliarden Euro steigern. Das Unternehmen kündigte zudem einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an.

    An der Börse reichte das allerdings nicht für Anschlusskäufe. Die in den vergangenen Wochen gut gelaufene Aktie legte zum Handelsstart zwar leicht zu, rutschte aber schnell ins Minus. Zuletzt gab das Papier rund drei Prozent auf 5.154 Pence nach. Das Papier war Anfang des Jahres auf ein Mehrjahres-Tief von 4.584 Pence gefallen, konnte sich aber zuletzt wieder deutlich erholen./zb/niw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 5.198 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00GBP. Von den letzten 7 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.150,00GBP was eine Bandbreite von -7,98 %/+9.192,67 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
