Hellofresh zweistellig im Minus - Deutlicherer Umsatzschwund

Für Branchenexperte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler gibt es Fragezeichen, ob Hellofresh Kunden mittelfristig nachhaltig binden können. Dabei verwies auf die jüngsten Entwicklungen sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertigessen. Für eine zuversichtlichere Einschätzung der Aktien brauche es weitere Belege für eine dauerhafte Kundentreue./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,53 % und einem Kurs von 4,902 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -17,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,53 %.

Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 866,99 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8333EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +19,95 %/+39,94 % bedeutet.