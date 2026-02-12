AKTIE IM FOKUS
Hellofresh zweistellig im Minus - Deutlicherer Umsatzschwund
- Hellofresh-Aktien fallen auf Rekordtief von 4,422 Euro.
- Umsatzrückgang 2025 übertrifft negative Erwartungen.
- Zweifel an langfristiger Kundenbindung der Marke.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh rutschen am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 und einem signalisierten schwierigen Start ins neue Jahr wieder auf ihr Rekordtief von 2024 bei 4,422 Euro zu. Die Papiere des Kochboxenanbieters verloren fast 13 Prozent auf 4,785 Euro. 2026 haben die damit bereits ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt.
Der Umsatzrückgang im Jahr 2025 sei schärfer ausgefallen als von den Berlinern avisiert, kommentierte Analyst Marcus Diebel von JPMorgan. Das Management habe die Anleger zudem daraus eingestellt, dass der zuletzt schwächere Trend sich im Januar fortgesetzt habe.
Für Branchenexperte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler gibt es Fragezeichen, ob Hellofresh Kunden mittelfristig nachhaltig binden können. Dabei verwies auf die jüngsten Entwicklungen sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertigessen. Für eine zuversichtlichere Einschätzung der Aktien brauche es weitere Belege für eine dauerhafte Kundentreue./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,53 % und einem Kurs von 4,902 auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -17,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,53 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 866,99 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8333EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +19,95 %/+39,94 % bedeutet.
