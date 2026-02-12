    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQMines AktievorwärtsNachrichten zu QMines
    Australien forciert Rohstoffstrategie – mit globalen Auswirkungen

    Westliche Länder arbeiten an Rohstoffstrategien gegen die chinesische Marktdominanz. Explorer und Developer nehmen derweil die Sensitivitäten in Machbarkeitsstudien ihrer Projekte ins Visier: Das neue Preisumfeld kann den Projektwert überraschend stark steigern.

     

    Der australische Explorer und Developer QMines Limited (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) drückt aufs Tempo. Am 12. Januar wurden die Erkenntnisse für das Gold-Silber-Projekt Mount Mackenzie in Queensland vorgelegt. Unter den Resultaten: 9 Meter mit 7,78 g Gold und 39 g Silber pro Tonne Gestein. 22 der geplanten 36 Löcher sind nun gebohrt, was 3240 der vorgesehenen 5000 Meter entspricht.

     

    Doch das Team um Gründer, Chairman und Managing Director Andrew Sparke setzt andere Prioritäten. Gut zwei Wochen nach der Bekanntgabe der Bohrergebnisse wurde eine neue Entwicklungsstrategie für das Kupfer-Gold-Projekt Mt Chalmers vorgelegt.

     

    Fokus auf schnelle Entwicklung

     

    Die Überarbeitung der Strategie fand vor allem vor dem Hintergrund der gestiegenen Metallpreise statt. Seit der Vorlage einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für Mt Chalmers im Jahr 2024 sind die Preise für Kupfer, Gold und Silber deutlich gestiegen.

     

    Bislang sah die Strategie von QMines eine Integration der nahegelegenen Projekte Develin und Mount Mackenzie vor, die sich alle in LKW-Distanz befinden. Geplant war der Bau einer zentralisierten Verarbeitungsanlage, die durch Erze aus mehreren regionalen Minen versorgt werden sollte.  Dadurch sollte die Projektökonomie gestärkt werden.

     

    Durch die gestiegenen Metallpreise verschiebt sich nun der Fokus: QMines plant mit den in der PFS skizzierten 2,14 USD Cashkosten pro Pfund Kupfer und verschiebt die Kostensenkung, die durch die Integration der anderen Projekte möglich wäre. Stattdessen soll es nun so rasch wie möglich in Richtung Produktion gehen.

     

    „Mit der Entscheidung für eine auf ein einziges Asset ausgerichtete, erweiterbare Entwicklungsstrategie mit einer Kapazität von 1 Mtpa geben wir dem schnellsten und risikoärmsten Weg zur ersten Produktion und zum ersten Cashflow Vorrang“, sagt Sparke.

     

    Das Unternehmen hat deshalb mit einer definitiven Machbarkeitsstudie begonnen. Die Studie deckt mehrere technische Disziplinen ab, darunter Bergbau, Verarbeitung, Infrastruktur, Umweltgenehmigungen und Projektrisikomanagement und baut auf der bestehenden PFS auf. Der Zeitplan sieht aktuell vor, die Studie bis Anfang 2027 abzuschließen. Im selben Jahr könnte noch mit dem Bau der Mine begonnen werden. Die Produktion könnte 2029 starten.

