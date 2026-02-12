JEFFERIES stuft CANCOM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten hätten den erwartet starken Jahresabschluss des IT-Dienstleisters unterstrichen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 23,25EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



