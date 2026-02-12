Das Thema in den USA sind die Aussagen von Pam Bondi, die Trump bedingungslos loyal ist, in den Epstein-Anhörungen: Hauptsache der Dow Jones handele bei 50.000, darüber werde viel zu wenig gesprochen! Das in Anwesenheit von Epstein-Opfern zu sagen ist ein starkes Stück - sollte man also etwa üble Verbrechen nicht verfolgen, wenn der Dow Jones über 50.000 Punkten steht? Offenkundig wurde Bondi zuvor von Trump gebrieft, denn was die US-Justizministerin sagte, waren Texte, die wir vom Truth Social-Account des US-Präsidenten kennen. Aufgrund der Empörung über die Aussagen von Bondi wird ein government shutdown wahrscheinlicher und verschlechtern sich die Chancen der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen weiter..

Hinweise aus Video:

1. Strategy: Bitcoin-Investor plant Vorzugsaktie mit 11%-Dividende

2. Börsen in China: Misstrauensvotum gegen Xi Jinping

Das Video "Trump: Epstein-Verbrechen? Hauptsache Dow Jones 50.000! " sehen Sie hier..