Videoausblick
Trump: Epstein-Verbrechen? Hauptsache Dow Jones 50.000!
Das in Anwesenheit von Epstein-Opfern zu sagen ist ein starkes Stück - sollte man also etwa üble Verbrechen nicht verfolgen, wenn der Dow Jones über 50.000 Punkten steht?
Das Thema in den USA sind die Aussagen von Pam Bondi, die Trump bedingungslos loyal ist, in den Epstein-Anhörungen: Hauptsache der Dow Jones handele bei 50.000, darüber werde viel zu wenig gesprochen! Das in Anwesenheit von Epstein-Opfern zu sagen ist ein starkes Stück - sollte man also etwa üble Verbrechen nicht verfolgen, wenn der Dow Jones über 50.000 Punkten steht? Offenkundig wurde Bondi zuvor von Trump gebrieft, denn was die US-Justizministerin sagte, waren Texte, die wir vom Truth Social-Account des US-Präsidenten kennen. Aufgrund der Empörung über die Aussagen von Bondi wird ein government shutdown wahrscheinlicher und verschlechtern sich die Chancen der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen weiter..
Hinweise aus Video:
1. Strategy: Bitcoin-Investor plant Vorzugsaktie mit 11%-Dividende
2. Börsen in China: Misstrauensvotum gegen Xi Jinping
Das Video "Trump: Epstein-Verbrechen? Hauptsache Dow Jones 50.000! " sehen Sie hier..