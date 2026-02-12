    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburg Commercial Bank verdient unterm Strich weniger Geld

    Für Sie zusammengefasst
    • HCOB Gewinn nach Steuern 2023: 165 Mio. Euro.
    • Rückgang um 28% wegen höherer Ertragssteuern.
    • Stellenabbau: 200 Jobs bis 2027, Fokus auf Kerngeschäft.
    Hamburg Commercial Bank verdient unterm Strich weniger Geld
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die kleiner werdende Hamburg Commercial Bank (HCOB), eine private Hamburger Geschäftsbank, hat vergangenes Jahr unterm Strich weniger Geld verdient. Der Gewinn nach Steuern lag bei 165 Millionen Euro, wie aus dem vorläufigen Geschäftsbericht hervorgeht.

    Im Vergleich zu 2024 entspricht das einem Rückgang um 28 Prozent. Die Entwicklung hing damit zusammen, dass die frühere HSH Nordbank wegen Einmaleffekten deutlich mehr Ertragssteuern abführen musste.

    Trotz eines rückläufigen Ertrags von 743 Millionen Euro steigerte die HCOB das Vorsteuerergebnis. Es betrug vorläufig 289 Millionen Euro, was einem Plus um 17 Prozent entsprach. Die Bank begründete die Entwicklung unter anderem mit Kosteneinsparungen.

    Eine 2025 angekündigte Strategieanpassung hat die HCOB laut Bankchef Luc Popelier schon abgeschlossen. Unter anderem hat die Bank das internationale Immobiliengeschäft abgebaut. Die HCOB, die dieses Jahr innerhalb Hamburgs umziehen soll, will sich stattdessen auf Kerngeschäftsfelder fokussieren.

    Bankchef Popelier hatte zudem vergangenes Jahr angekündigt, bis Ende 2027 etwa 200 Stellen abzubauen. Die Mitarbeiterzahl ist innerhalb eines Jahres von 934 auf 868 gesunken, wie aus dem Bericht hervorgeht.

    Für 2026 erwartet die HCOB ein Ergebnis vor Steuern von rund 300 Millionen Euro, das also etwa auf dem Niveau von 2025 liegen soll./lkm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hamburg Commercial Bank verdient unterm Strich weniger Geld Die kleiner werdende Hamburg Commercial Bank (HCOB), eine private Hamburger Geschäftsbank, hat vergangenes Jahr unterm Strich weniger Geld verdient. Der Gewinn nach Steuern lag bei 165 Millionen Euro, wie aus dem vorläufigen Geschäftsbericht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     