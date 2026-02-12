Mega-Übernahme in der Finanzwelt: Vermögensverwaltungs-Riesen verschmelzen

Nuveen, die Vermögensverwaltungssparte der Teachers Insurance and Annuity Association of America (einer der größten US-amerikanischen Finanzdienstleister), steht kurz vor der Übernahme von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders. Der Wert des britischen Konzerns wird auf 13,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Aktionäre von Schroders erhalten bei der geplanten Übernahme bis zu 612 Pence (umgerechnet etwa 8,34 US-Dollar) pro Aktie inklusive Dividenden. Dies entspricht einem Aufschlag von 34 Prozent auf den Schlusskurs der Schroders-Aktie von 456 Pence am Mittwoch, sofern die Dividenden vollständig ausgeschüttet werden.

Die Übernahme des in London börsennotierten Vermögensverwalters, der vor mehr als 200 Jahren gegründet wurde, habe die Unterstützung der Familie Schroder, seines größten Anteilseigners, erhalten, fügten sie hinzu. Die fusionierte Gruppe wird über institutionelle und Vermögensverwaltungskanäle hinweg ein Vermögen von fast 2,5 Billionen Dollar betreuen und die Marke Schroders sowie ihren Standort in London beibehalten.

Der Vorstand von Schroders habe mehrere Anfragen von Nuveen erhalten und beabsichtige, das Angebot zu empfehlen, da es einen attraktiven Wert für die Aktionäre darstelle, hieß es. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Genehmigungen im vierten Quartal erwartet.



Die Aktie von Schroders ist am Donnerstag um 27,18 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 6,71 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

