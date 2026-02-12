    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchroders AktievorwärtsNachrichten zu Schroders

    Aktie springt um fast 28%

    Mega-Übernahme in der Finanzwelt: Vermögensverwaltungs-Riesen verschmelzen

    Nuveen plant die Übernahme von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders für 13,5 Milliarden US-Dollar – Aktionäre können mit Aufschlägen rechnen. Was steckt hinter diesem Deal?

    • Nuveen plant Übernahme von Schroders für 13,5 Mrd. USD.
    • Aktionäre erhalten bis zu 612 Pence pro Aktie, 34% Aufschlag.
    • Fusion schafft 2,5 Billionen USD verwaltetes Vermögen.
    Nuveen, die Vermögensverwaltungssparte der Teachers Insurance and Annuity Association of America (einer der größten US-amerikanischen Finanzdienstleister), steht kurz vor der Übernahme von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders. Der Wert des britischen Konzerns wird auf 13,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Aktionäre von Schroders erhalten bei der geplanten Übernahme bis zu 612 Pence (umgerechnet etwa 8,34 US-Dollar) pro Aktie inklusive Dividenden. Dies entspricht einem Aufschlag von 34 Prozent auf den Schlusskurs der Schroders-Aktie von 456 Pence am Mittwoch, sofern die Dividenden vollständig ausgeschüttet werden.

    Die Übernahme des in London börsennotierten Vermögensverwalters, der vor mehr als 200 Jahren gegründet wurde, habe die Unterstützung der Familie Schroder, seines größten Anteilseigners, erhalten, fügten sie hinzu. Die fusionierte Gruppe wird über institutionelle und Vermögensverwaltungskanäle hinweg ein Vermögen von fast 2,5 Billionen Dollar betreuen und die Marke Schroders sowie ihren Standort in London beibehalten.

    Schroders

    +27,27 %
    +29,28 %
    +42,32 %
    +51,31 %
    +46,68 %
    +20,87 %
    -1,96 %
    +112,19 %
    ISIN:GB00BP9LHF23WKN:A3DRRR

    Der Vorstand von Schroders habe mehrere Anfragen von Nuveen erhalten und beabsichtige, das Angebot zu empfehlen, da es einen attraktiven Wert für die Aktionäre darstelle, hieß es. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Genehmigungen im vierten Quartal erwartet.

    Die Aktie von Schroders ist am Donnerstag um 27,18 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 6,71 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Schroders Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +27,18 % und einem Kurs von 6,715EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
