KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank arrangiert und syndiziert Förderdarlehen ...

    • KfW IPEX-Bank arrangiert 340 Mio. EUR für VTG-Waggons.
    • Erstmaliger Einsatz von KfW-Programm 269 für Finanzierung.
    • Stärkung des klimafreundlichen Güterverkehrs in Deutschland.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KfW IPEX-Bank arrangiert und syndiziert Förderdarlehen für VTG Frankfurt am Main (ots) -

    - KfW IPEX-Bank agiert als Sole Mandated Lead Arranger und Bookrunner - 340 Mio. EUR für Bestellung von neuen Waggons
    - Erstmaliger Einsatz eines Förderdarlehens des KfW-Programms 269 (Investitionskredit Nachhaltige Mobilität Individualvariante) als syndizierte Finanzierung für Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen - Stärkt nachhaltigen und klimafreundlichen Güterverkehr in Deutschland

    In der Rolle als Sole Mandated Lead Arranger und Bookrunner arrangiert und syndiziert die KfW IPEX-Bank als durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 340 Mio. EUR für VTG, eines der größten privaten Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen Europas. Diese Finanzierung wird von der KfW IPEX-Bank und vier weiteren Kernbanken von VTG, die sich als Mandated Lead Arranger beteiligen, bereitgestellt. Für das internationale Konsortium agiert die KfW IPEX-Bank außerdem als Facility Agent.

    Das Förderdarlehen basiert auf dem KfW-Programm 269 (Investitionskredit Nachhaltige Mobilität Individualvariante), hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird Teil der bestehenden Finanzierungsplattform von VTG. Dieses Produkt kommt für ein deutsches, international tätiges Unternehmen im Eisenbahntransportsektor erstmalig als syndizierte Finanzierung zum Einsatz.

    VTG verwendet das Darlehen für die Beschaffung von neuen Güterwagen. Das Portfolio umfasst verschiedene Wagengattungen wie Kesselwagen, offene und geschlossene Güterwagen sowie Intermodalwagen.

    "Es freut uns besonders, unseren langjährigen Kunden VTG erneut mit unserer Arrangierungsexpertise unterstützen und erstmalig dieses KfW-Produkt als syndizierte Finanzierung für ein international agierendes Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen einsetzen zu können" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Finanzierung trägt zu der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene bei und stärkt die Dekarbonisierung im Verkehrssektor in Deutschland und Europa."

    Dr. Mani Herold, CFO VTG: "Das syndizierte Förderdarlehen dient der Finanzierung unserer Investitionen in neue moderne Güterwagen. Wir sind stolz, dass wir als VTG das erste Transportunternehmen sind, das ein so umfangreiches Förderdarlehen aus dem KfW-Programm für Investitionen in nachhaltige Mobilität erfolgreich am Markt platziert hat, um die Voraussetzungen für mehr klimafreundliche Schienentransporte zu schaffen. Wir danken der KfW IPEX-Bank für die stets verlässliche und gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieser wichtigen, innovativen Finanzierung."

    Über VTG

    Die VTG GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international agierendes Asset- und Logistikunternehmen mit Schwerpunkt Schiene. VTG betreibt mit rund 84.800 Eisenbahngüterwagen die größte private Flotte in Europa, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen und Schiebewandwagen.

    Pressekontakt:

    Antje Schlagenhaufer
    E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-4009
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6215523 OTS: KfW IPEX-Bank






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
