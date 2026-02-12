Plusvisionen-Analyse
Mensch und Maschine - Was die Aktie belastet
Mensch und Maschine liefert einen erbaulichen Ausblick und schüttet eine hohe Dividende aus. Die Aktie fällt dennoch. Liegt das an der Software-Krise?
Mensch und Maschine liefert gute Vorab-Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025, gibt einen erbaulichen Ausblick und schüttet eine hohe Dividende aus. Die Aktie fällt dennoch. Liegt das an der Software-Krise? Weiterlesen
