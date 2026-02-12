Witwe von Nutella-Erfinder mit 87 Jahren gestorben

TURIN (dpa-AFX) - Die Witwe des Nutella-Erfinders, Maria Franca Ferrero, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Italienerin, deren Mann Michele Ferrero maßgeblich an der Entwicklung des Nuss-Nougat-Brotaufstrichs beteiligt und lange Jahre Chef des Ferrero-Konzerns war, starb in dem norditalienischen Städtchen Alba im Piemont, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. In Alba hat der vor 80 Jahren gegründete Süßwarenhersteller noch heute seinen Sitz.

Erst im Dezember war Maria Franca Ferrero, geborene Fissolo, zur Ehrenpräsidentin auf Lebenszeit des internationalen Ferrero-Konzerns ernannt worden. Die operative Führung des Familienunternehmens liegt heute in den Händen ihres Sohnes Giovanni. Ihr Mann Michele starb bereits 2015. Die Familie Ferrero zählt zu den wohlhabendsten Unternehmerdynastien Italiens.