    Witwe von Nutella-Erfinder mit 87 Jahren gestorben

    Für Sie zusammengefasst
    • Maria Franca Ferrero, Witwe des Nutella-Erfinders, gestorben.
    • Sie wurde 87 Jahre alt und lebte in Alba, Italien.
    • Sohn Giovanni führt heute den Ferrero-Konzern weiter.
    Witwe von Nutella-Erfinder mit 87 Jahren gestorben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TURIN (dpa-AFX) - Die Witwe des Nutella-Erfinders, Maria Franca Ferrero, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Italienerin, deren Mann Michele Ferrero maßgeblich an der Entwicklung des Nuss-Nougat-Brotaufstrichs beteiligt und lange Jahre Chef des Ferrero-Konzerns war, starb in dem norditalienischen Städtchen Alba im Piemont, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. In Alba hat der vor 80 Jahren gegründete Süßwarenhersteller noch heute seinen Sitz.

    Erst im Dezember war Maria Franca Ferrero, geborene Fissolo, zur Ehrenpräsidentin auf Lebenszeit des internationalen Ferrero-Konzerns ernannt worden. Die operative Führung des Familienunternehmens liegt heute in den Händen ihres Sohnes Giovanni. Ihr Mann Michele starb bereits 2015. Die Familie Ferrero zählt zu den wohlhabendsten Unternehmerdynastien Italiens.

    Ferrero-Produkte vor allem in Deutschland beliebt

    In Deutschland ist Ferrero vor allem für Nutella bekannt. Im Norden Italiens hatte man schon im 19. Jahrhundert damit angefangen, bei der Herstellung von Süßwaren anstelle von Kakaopulver gemahlene Haselnüsse zu verwenden. Das ergab braune Nougatcreme. Die Rohmasse gab es im Laden dann auch als Aufstrich zu kaufen. Michele Ferrero entwickelte diesen Ansatz weiter. Der Gründersohn kam dann auf die Idee, das Ganze ab 1964 in Gläser abzufüllen.

    Ferrero (auch: "Mon chéri", "Ferrero Küsschen", "Kinder Schokolade") ist heute ein riesiger Betrieb, der seine Produkte in fast allen Ländern der Welt verkauft. Deutschland gehört seit jeher zu den treuesten Kunden des Konzerns./rme/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
