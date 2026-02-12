    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    AB Inbev verkauft weniger Bier und verdient mehr - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn von AB Inbev 2025 trotz Absatzrückgang gestiegen.
    • Bierabsatz fiel um 2,6%, aber Überschuss wuchs um 17%.
    • Aktie stieg um 2%, höchste Bewertung seit 2000 erreicht.
    ROUNDUP - AB Inbev verkauft weniger Bier und verdient mehr - Aktie legt zu
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    LEUVEN (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev hat seinen Gewinn 2025 trotz rückläufiger Nachfrage gesteigert. Zwar ging der Bierabsatz auf vergleichbarer Basis um 2,6 Prozent zurück, wie der Hersteller von Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag im belgischen Leuven mitteilte. Doch der Überschuss wuchs um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (5,7 Mrd Euro). Während der Bierabsatz in China, Nordamerika und Europa zurückging, verkaufte der Konzern mehr in Südafrika und Mittelamerika. An der Börse kam dies gut an.

    Die Aktie des Konzerns legte um zwei Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Zugleich wurde sie so teuer gehandelt wie seit 2000 nicht mehr. Branchenexperte James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC fand die Jahreszahlen nicht so schlecht wie erwartet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.660,52€
    Basispreis
    4,19
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.488,28€
    Basispreis
    4,23
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei war der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 59,3 Milliarden Dollar gesunken. Auf vergleichbarer Basis wuchs er aber um zwei Prozent. Dass der Gewinn dennoch stieg, verdankte AB Inbev verringerten Betriebskosten. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut ein Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar. Bei stabilen Währungskursen hätte das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen.

    Damit schnitt AB Inbev besser ab, als von Bloomberg erfasste Experten im Schnitt erwartet hatten. Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 1 Euro je Aktie erhalten, so dass sich die Gesamtdividende für 2025 auf 1,15 Euro beläuft.

    Besonders stark brach der Bierabsatz in China ein: Hier setzte AB Inbev fast neun Prozent weniger ab als 2024. Dennoch berichtete das Unternehmen von Anzeichen einer Stabilisierung. Die gesamte Branche habe in dem Land Rückgänge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich verbucht, doch AB Inbev sei dort hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Im vierten Quartal habe das Unternehmen jedoch keine Marktanteile mehr verloren, schätzt das Management. Dies sei auch der Marke Budweiser zu verdanken.

    Auch in anderen Märkten trafen die Biere des Konzerns auf weniger Interesse als zuvor: In Nord- und Südamerika belief sich der Absatzrückgang auf fast vier Prozent, während der Konzern in Mittelamerika etwas mehr verkaufte als im Vorjahr. In Europa sank der Absatz um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz.

    Trotz der rückläufigen Nachfrage glaubt Konzernchef Michel Doukeris weiter an dieses Segment, das den Löwenanteil des Geschäfts von AB Inbev ausmacht. Im laufenden Jahr will der Manager den operativen Gewinn weiter nach oben treiben: So soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um vier bis acht Prozent wachsen, wie es sich Doukeris auch mittelfristig vorgenommen hat./stw/jsl/jha/

    Anheuser-Busch InBev

    +2,81 %
    +5,82 %
    +18,32 %
    +20,45 %
    +34,14 %
    +23,51 %
    +26,98 %
    -35,66 %
    +96,12 %
    ISIN:BE0974293251WKN:A2ASUV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 6.069 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 119,69 Mrd..

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -11,52 %/+9,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Anheuser-Busch InBev - A2ASUV - BE0974293251

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Anheuser-Busch InBev. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP AB Inbev verkauft weniger Bier und verdient mehr - Aktie legt zu Der Bierbrauer AB Inbev hat seinen Gewinn 2025 trotz rückläufiger Nachfrage gesteigert. Zwar ging der Bierabsatz auf vergleichbarer Basis um 2,6 Prozent zurück, wie der Hersteller von Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag im belgischen Leuven …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     