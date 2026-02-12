ROUNDUP
AB Inbev verkauft weniger Bier und verdient mehr - Aktie legt zu
- Gewinn von AB Inbev 2025 trotz Absatzrückgang gestiegen.
- Bierabsatz fiel um 2,6%, aber Überschuss wuchs um 17%.
- Aktie stieg um 2%, höchste Bewertung seit 2000 erreicht.
LEUVEN (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev hat seinen Gewinn 2025 trotz rückläufiger Nachfrage gesteigert. Zwar ging der Bierabsatz auf vergleichbarer Basis um 2,6 Prozent zurück, wie der Hersteller von Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag im belgischen Leuven mitteilte. Doch der Überschuss wuchs um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (5,7 Mrd Euro). Während der Bierabsatz in China, Nordamerika und Europa zurückging, verkaufte der Konzern mehr in Südafrika und Mittelamerika. An der Börse kam dies gut an.
Die Aktie des Konzerns legte um zwei Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Zugleich wurde sie so teuer gehandelt wie seit 2000 nicht mehr. Branchenexperte James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC fand die Jahreszahlen nicht so schlecht wie erwartet.
Dabei war der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 59,3 Milliarden Dollar gesunken. Auf vergleichbarer Basis wuchs er aber um zwei Prozent. Dass der Gewinn dennoch stieg, verdankte AB Inbev verringerten Betriebskosten. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut ein Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar. Bei stabilen Währungskursen hätte das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen.
Damit schnitt AB Inbev besser ab, als von Bloomberg erfasste Experten im Schnitt erwartet hatten. Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 1 Euro je Aktie erhalten, so dass sich die Gesamtdividende für 2025 auf 1,15 Euro beläuft.
Besonders stark brach der Bierabsatz in China ein: Hier setzte AB Inbev fast neun Prozent weniger ab als 2024. Dennoch berichtete das Unternehmen von Anzeichen einer Stabilisierung. Die gesamte Branche habe in dem Land Rückgänge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich verbucht, doch AB Inbev sei dort hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Im vierten Quartal habe das Unternehmen jedoch keine Marktanteile mehr verloren, schätzt das Management. Dies sei auch der Marke Budweiser zu verdanken.
Auch in anderen Märkten trafen die Biere des Konzerns auf weniger Interesse als zuvor: In Nord- und Südamerika belief sich der Absatzrückgang auf fast vier Prozent, während der Konzern in Mittelamerika etwas mehr verkaufte als im Vorjahr. In Europa sank der Absatz um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz.
Trotz der rückläufigen Nachfrage glaubt Konzernchef Michel Doukeris weiter an dieses Segment, das den Löwenanteil des Geschäfts von AB Inbev ausmacht. Im laufenden Jahr will der Manager den operativen Gewinn weiter nach oben treiben: So soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um vier bis acht Prozent wachsen, wie es sich Doukeris auch mittelfristig vorgenommen hat./stw/jsl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 6.069 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 119,69 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -11,52 %/+9,48 % bedeutet.
Bier ,welches in der EU verkauft wird ,wird auch meist in der EU gebraut. Corona Extra wird glaub bei Hasseroeder gebraut und nicht aus Mexiko hierher geschifft . Die Brauereikonzerne haben in den Laendern, in denen sie verkaufen, meist auch Produktionskapazitäten.
Für die Spirituosen-Hersteller ist das wesentlich gefährlicher. Bieraktien werden mit runter gezogen ,da sie wohl in den gleichen Etfs und Fonds sind wie die Spirituosenwelt.
Auch bei den Marken ist man vorne. Corona Extra hab ich gerade im Supermarkt für 1,25 die Dose (0,33l) gesehen. Solche Preise sind Leute bereit zu zaheln, während andere den Kasten zu 5 bis 10 Euro verschleudern müssen.
Das Problem der Brauerei Aktien und die schlechte Performance der letzen Jahre kam wohl aus dem SChuldenüberhang. Die Branche hat extrem konsolidiert. An den Schulden haben Anheuser (aber auch der Konkurrent Molson Coors) über Jahre abzahlen müssen.
Die Aktien sind vom Free Cash Flow her günstig. Meine Spekulation ist, dass mit niedrigeren SChuldenständen auch die Dividenden und Aktienrückkäufe wieder steigen.
Dann wird die Aktien auch für ausschüttungsorientierte Anleger wieder interessant. Die Bierkonzerne sind immer noch Cashmaschinen (auch wenn natürlich die Zeiten von Bier auf der Arbeit oder zum Frühstück vorbei sind).
Man muss auch bedenken, dass Anheuser sehr international ist. Große Teile des Geschäfts finden in Mittel und Südamerika statt. Da hat man natürlich immer auch Schwankungen durch die Währung.
Die Brauereien sind gerade nicht sehr beliebt an der Börse. Wie beim Tabak denke ich aber, dass die Bierkonzerne noch viele profitable Jahre haben. Viele kleinere Brauereien haben Probleme, da sie nicht das Geld für die Erschaffung von Premiummarken ( wie Corona Extra usw) haben. Diese scheiden wenn früher aus dem Markt aus als Anheuser, Heineken und Co.
Die Aktien sind natürlich keine AI/KI- Raketen. Die Werte sind interessant, da sie zu hohen Cashflowrenditen handeln.