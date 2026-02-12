    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    Mercedes-Benz will dieses Jahr einen Teil seiner Daimler-Truck-Aktien verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Benz verkauft Daimler-Truck-Aktien 2023.
    • Ziel: 2 Milliarden Euro für Dividende und Rückkauf.
    • Aktienkurs von Mercedes und Daimler Truck gefallen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SINDELFINGEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes -Benz will in diesem Jahr einen Teil seiner Daimler-Truck -Aktien zu Geld machen. Das sei die klare Absicht des Managements, kündigte Finanzchef Harald Wilhelm am Donnerstag in Sindelfingen an. Zusammen mit anderen Anteilsverkäufen will Mercedes dieses Jahr um die 2 Milliarden Euro einnehmen und damit unter anderem die Dividende und den angekündigten Aktienrückkauf finanzieren. Seit der Abspaltung von Daimler Truck im Dezember 2021 hält Mercedes direkt rund 30 Prozent der Aktien des Dax -Konzerns, weitere rund 5 Prozent der ehemaligen Tochter sind in einem Pensionsfonds der Stuttgarter untergebracht.

    Die Mercedes-Aktie fiel zuletzt um knapp zwei Prozent wegen der Enttäuschung von Anlegern über den Ausblick 2026 im Pkw-Geschäft. Damit reduzierte das Papier seinen zunächst deutlicheren Kursrutsch. Der Kurs von Daimler Truck sackte mit den Aussagen von Mercedes ab und verlor zuletzt 2,3 Prozent. Mercedes hatte seit längerem in Aussicht gestellt, dass der Verkauf von Anteilen an dem Nutzfahrzeughersteller eine Option ist, um sich Geld ins Haus zu holen.

    Daimler Truck wird an der Börse derzeit mit knapp 34 Milliarden Euro bewertet. Der direkte Anteil von Mercedes ist damit gut 10 Milliarden Euro wert. Details zu der angestrebten Größe des Anteilsverkaufs machte Wilhelm nicht. Im Anfang März erscheinenden Geschäftsbericht will das Unternehmen nähere Angaben machen./men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 57,05 auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 54,25 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -2,50 %/+25,86 % bedeutet.




