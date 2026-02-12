JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 2.146EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2400
Kursziel alt: 2400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
