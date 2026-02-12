JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 2.146EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2400

Kursziel alt: 2400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

