    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP/Streik bei Lufthansa

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lage am Frankfurter Flughafen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fast alle Lufthansa-Flüge in Frankfurt gestrichen.
    • Lange Schlangen vor Umbuchungsschaltern am Flughafen.
    • Streik betrifft 4.800 Piloten und 20.000 Kabinenmitarbeiter.
    ROUNDUP/Streik bei Lufthansa - Lage am Frankfurter Flughafen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Fast alle Lufthansa-Flüge auf der großen Anzeigetafel sind gestrichen - der Streik der Crews hat deutliche Auswirkungen am größten deutschen Flughafen in Frankfurt . Vor den Umbuchungsschaltern bildet sich eine lange Menschenschlange.

    "Ich bin hier gestrandet und mein Gepäck ist verloren gegangen", sagt ein Passagier, der auf dem Weg aus Houston in den USA nach Sevilla in Spanien ist. Dort müsse er dringend hin, um bei einer Hochzeit dabei sein zu können. "Das ist ein großes Problem." Nun hofft er, dass ihm an einem der Schalter weitergeholfen werden kann. "Wenigstens nach Madrid muss ich kommen", sagt er.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,48€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,59€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll"

    Sehr ärgerlich äußert sich ein Mann, der nachts von Addis Adeba in Äthiopien nach Frankfurt geflogen ist und weiter nach Norwegen muss - doch dies werde nun frühstens am nächsten Tag möglich sein, habe er bei der Lufthansa erfahren. "Ich brauche eine Dusche, ich muss essen und schlafen und ich bin krank, ich brauche einen Arzt. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll", sagt er.

    Er müsse am nächsten Tag arbeiten. Ein Streik sei ein internes Problem der Lufthansa und er verstehe nicht, warum er dies ausbaden müsse, schließlich habe er bezahlt. "Das ist schlechter Service."

    Andere Passagiere haben Glück: Sie erfahren, dass sie wie geplant weiter kommen. Eine junge Frau auf dem Weg nach New York lächelt erleichtert und macht sich auf den Weg zum Einchecken. Ebenso zwei Frauen, die nach Venedig fliegen wollen - und dies trotz des Streiks können, wie sie erfahren. Zunächst waren ihre Befürchtungen groß, denn sie seien schon einmal von einem Streik bei der Lufthansa betroffen gewesen.

    Seit Mitternacht sind rund 4.800 Piloten der Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo zum Streik aufgerufen. Zudem sind knapp 20.000 Beschäftigte der Kabinengewerkschaft Ufo zu einem Warnstreik aufgerufen.

    Gewerkschaft betont hohe Bereitschaft zum Arbeitskampf

    Ufo-Tarifexperte Harry Jaeger sagt am Flughafen, teils setze die Lufthansa Personal aus dem Management ein, das fliegen könne. Der Streik laufe wie erwartet. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit geht nach ersten Rückmeldungen von einer hohen Arbeitskampfbereitschaft ihrer Mitglieder aus - und schloss auch weitere Streiks nicht aus.

    Hunderte Starts und Landungen der Lufthansa wurden in Frankfurt gestrichen, genaue Zahlen nannte die Lufthansa zunächst nicht. Einzelne Flüge gingen an Ziele in Europa und Übersee. Eine Durchsage am Flughafen machte auf "Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf" der Lufthansa aufmerksam und schlug Passagieren vor, ihr Handy für weitere Informationen zu checken.

    Nach einer Schätzung des Flughafenverbands ADV fallen wegen des ganztägigen Streiks deutschlandweit mehr als 460 Flüge mit 69.000 betroffenen Passagieren aus./isa/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 80,80 auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,80 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -22,26 %/-11,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch Pilotenstreiks und deren Belastung der Lufthansa-Kennzahlen (Streikkosten, Pensions-/Übergangsversorgungen), Bewertung und Managementverantwortung; technische Marken wie 9,00 € als Verkaufszone, hohes Volumen/Short-Cover-Spekulationen, 3‑Jahres‑Vergleich mit Peer‑Airlines und Diskussion um aktienbasierte Vergütung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Streik bei Lufthansa Lage am Frankfurter Flughafen Fast alle Lufthansa-Flüge auf der großen Anzeigetafel sind gestrichen - der Streik der Crews hat deutliche Auswirkungen am größten deutschen Flughafen in Frankfurt . Vor den Umbuchungsschaltern bildet sich eine lange Menschenschlange. "Ich bin …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     