Carl Zeiss Meditec im freien Fall: Stellenabbau wegen China-Problemen?

Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren zunehmend protektionistische Maßnahmen ergriffen, um den heimischen Markt abzusichern, was dem Unternehmen zusetzt. Hinzu kommen verschärfte Auflagen aufgrund von EU-Strafzöllen auf chinesische Elektroautos, die das Geschäft in der Volksrepublik weiter erschwert haben. Auch die schwache chinesische Wirtschaft und die anhaltende Kaufzurückhaltung belasten die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Als Reaktion auf diese Schwierigkeiten kündigte Carl Zeiss Meditec an, einen Teil der Produktion verstärkt in China anzusiedeln. Finanzvorstand Justus Felix Wehmer erklärte, dass der Konzern, um weiterhin vom chinesischen Markt zu profitieren, "mehr Wertschöpfung" dorthin verlagern müsse. Auch wenn dies möglicherweise Auswirkungen auf andere Standorte weltweit – darunter auch in Deutschland – haben könnte, ist ein Rückzug aus China für das Unternehmen keine Option. Schließlich ist China der größte Markt für Augenheilkunde weltweit und trägt rund ein Viertel zum Umsatz von Carl Zeiss Meditec bei.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion