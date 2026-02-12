JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Autobauers hätten enttäuscht, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Ausblick auf den Free Cashflow 2026 sei jedoch ermutigend./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 56,58EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



