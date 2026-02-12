    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Stabil nach jüngsten Kursgewinnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihekurse stagnieren nach jüngsten Gewinnen.
    • Euro-Bund-Future steigt leicht auf 128,74 Punkte.
    • Inflationsdaten aus den USA am Freitag erwartet.
    Deutsche Anleihen - Stabil nach jüngsten Kursgewinnen
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Gewinnen kaum vom Fleck bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Donnerstag um 0,02 Prozent auf 128,74 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,79 Prozent.

    Auch europaweit legten die Anleihekurse zu. Die Rentenmärkte zeigten sich angesichts eher belastender Konjunkturdaten überraschend robust, schrieb Analyst Christian Lenk von der DZ Bank. So war der US-Arbeitsmarktbericht für Januar am Vortag überraschend stark ausgefallen und hatte entsprechend die Zinssenkungserwartungen in den USA gedämpft.

    Anleger blickten nun bereits auf den Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern dürften. Analysten erwarten im Januar einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern./la/jsl/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
