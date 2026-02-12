DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Augen seien auf den Ausblick gerichtet, schrieb Tim Rokossa in seiner am Donnerstag veröffentlichten Vorschau auf den Quartalsbericht Mitte März. An seinen Schätzungen nahm er einen Feinschliff vor./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 88,08EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 104

Kursziel alt: 103

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



