UBS stuft Hellofresh auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Der Umsatz des Kochboxen-Herstellers sei etwas stärker als von ihm und dem Konsens erwartet zurückgegangen, die optimistischere Prognosespanne des Unternehmens sei zugleich verfehlt worden, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einen Ausblick auf 2026 werde es erst zur detaillierten Zahlenvorlage im März geben./ck/robVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,08 % und einem Kurs von 4,983EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,80

Kursziel alt: 10,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



