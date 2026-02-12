DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Esschborner seien solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 206,7EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



