Ribo und Ribocure geben exklusive globale Lizenzvereinbarung mit Madrigal für neuartige siRNA-Therapeutika gegen MASH bekannt

SUZHOU, China und MÖLNDAL, Schweden, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (HKEX: 06938) („Ribo") und ihre Tochtergesellschaft Ribocure Pharmaceuticals AB („Ribocure") gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung mit Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MDGL) („Madrigal") eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für sechs präklinische Small-Interfering-RNA (siRNA)-Programme zur Behandlung von metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis (MASH) abgeschlossen haben.

Die Zusammenarbeit wird die validierte siRNA-GalSTARTM -Plattform von Ribo nutzen, die auf die Leber abzielt, um neue Behandlungsmethoden für MASH zu entwickeln. Die Lizenzvereinbarung umfasst mehrere bestehende präklinische Vermögenswerte von Ribo. Darüber hinaus haben beide Parteien die Möglichkeit, den Umfang der Zusammenarbeit auf neue siRNA-Programme auszuweiten, darunter bispezifische siRNAs (Wirkstoffe, die gleichzeitig auf zwei krankheitsverursachende Gene abzielen), wobei die einzigartigen GalSTARTM- und siRNA-Plattformen für chemische Modifikationen von Ribo zum Einsatz kommen.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Madrigal Pharmaceuticals, bei der wir ihr umfangreiches Wissen mit unserer siRNA-Expertise kombinieren, um lebensverändernde Therapien für Menschen mit Lebererkrankungen voranzutreiben, sagt Dr. Zicai Liang, CEO von Ribo.

Die Möglichkeit, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das das weltweit erste Medikament für MASH auf den Markt gebracht hat, eine Krankheit mit steigender Prävalenz und starkem Zusammenhang mit zahlreichen lebensbedrohlichen Begleiterkrankungen, ist sehr ermutigend. „Mit unserer proprietären siRNA-Plattform wollen wir die therapeutischen Möglichkeiten für MASH durch komplementäre, multimechanistische Ansätze erweitern und so gezieltere und wirksamere Behandlungen für Patienten mit ungedecktem Bedarf anbieten", sagt Dr. Li-Ming Gan, CEO von Ribocure und Co-CEO von Ribo.

Finanzielle Überlegungen

Im Rahmen der Vereinbarung hat Ribo Madrigal eine exklusive weltweite Lizenz zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung mehrerer siRNA-Assets gewährt. Ribo erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar, und die kumulierten Zahlungen könnten 4,4 Milliarden US-Dollar erreichen, wenn bestimmte Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerzielle Meilensteine erreicht werden, sowie potenzielle Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.