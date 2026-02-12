Ameren Aktie mit Kurssturz -5,79 % - 12.02.2026

Die Ameren Aktie notiert aktuell bei 89,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,79 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,04 %, geht es heute bei der Ameren Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Ameren ist ein bedeutender Energieversorger im Mittleren Westen der USA, der sich durch Investitionen in erneuerbare Energien und Netzmodernisierung auszeichnet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Ameren abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,65 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ameren Aktie damit um +0,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,08 %. Im Jahr 2026 gab es für Ameren bisher ein Plus von +4,69 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Ameren Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,56 % 1 Monat +4,08 % 3 Monate -1,65 % 1 Jahr -5,80 %

Informationen zur Ameren Aktie

Es gibt 270 Mio. Ameren Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,34 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Electric Power, Southern und Co.

American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. Southern notiert im Plus, mit +0,35 %. NextEra Energy notiert im Minus, mit -0,08 %. Duke Energy legt um +0,23 % zu

Ameren Aktie jetzt kaufen?

