    Ameren Aktie mit Kurssturz -5,79 % - 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Ameren Aktie bisher Verluste von -5,79 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ameren Aktie.

    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com

    Ameren ist ein bedeutender Energieversorger im Mittleren Westen der USA, der sich durch Investitionen in erneuerbare Energien und Netzmodernisierung auszeichnet.

    Ameren Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.02.2026

    Die Ameren Aktie notiert aktuell bei 89,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,79 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,50  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,04 %, geht es heute bei der Ameren Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Ameren abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,65 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ameren Aktie damit um +0,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,08 %. Im Jahr 2026 gab es für Ameren bisher ein Plus von +4,69 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

    Ameren Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,56 %
    1 Monat +4,08 %
    3 Monate -1,65 %
    1 Jahr -5,80 %

    Informationen zur Ameren Aktie

    Es gibt 270 Mio. Ameren Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,34 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Electric Power, Southern und Co.

    American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. Southern notiert im Plus, mit +0,35 %. NextEra Energy notiert im Minus, mit -0,08 %. Duke Energy legt um +0,23 % zu

    Ameren Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ameren Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ameren Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ameren

    +0,56 %
    +1,69 %
    +5,88 %
    -1,64 %
    -4,76 %
    +11,80 %
    +48,76 %
    +123,94 %
    +111,04 %
