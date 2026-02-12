Mehr zuckerfreie Colas und Limonaden abgefüllt

Deutsche konsumieren mehr Zucker als empfohlen



Das Statistische Bundesamt wies in dem Zusammenhang auf Zahlen der Welternährungsorganisation FAO von 2023 hin. Im Durchschnitt entsprach der Zuckerkonsum der Deutschen demnach 38 Stück Würfelzucker pro Person und Tag - mehr als doppelt so viel wie die Menge von 50 Gramm, welche die Weltgesundheitsorganisation für Menschen mit gesundem Körpergewicht empfiehlt./nkl/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 69,56 auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 220,58 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -13,60 %/+7,42 % bedeutet.