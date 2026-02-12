Mehr zuckerfreie Colas und Limonaden abgefüllt
- Zuckerfreie Getränke in Deutschland steigen um 5,7%.
- Zuckerhaltige Getränke bleiben weiterhin sehr beliebt.
- Deutscher Zuckerkonsum übersteigt WHO-Empfehlung deutlich.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die zuckerfreien Varianten von Getränken wie Colas und Limonaden werden in Deutschland verstärkt abgefüllt. 2024 wurden im Inland knapp 5,7 Prozent mehr Liter von kalorienärmeren Light-Getränken hergestellt als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.
Einen Trend weg von zuckerhaltigen Getränken gibt es dennoch nicht. Von diesen wurden 2024 nur minimal weniger Liter hergestellt als im Vorjahr (minus 0,2 Prozent). Mit 7,7 Milliarden Litern wurden
insgesamt aber weiter deutlich mehr zuckerhaltige Getränke abgefüllt - mehr als fünfmal so viel wie bei kalorienärmeren
Erfrischungsgetränken, von denen 1,5 Milliarden Liter hergestellt wurden.
Deutsche konsumieren mehr Zucker als empfohlen
Das Statistische Bundesamt wies in dem Zusammenhang auf Zahlen der Welternährungsorganisation FAO von 2023 hin. Im Durchschnitt entsprach der Zuckerkonsum der Deutschen demnach 38 Stück Würfelzucker pro Person und Tag - mehr als doppelt so viel wie die Menge von 50 Gramm, welche die Weltgesundheitsorganisation für Menschen mit gesundem Körpergewicht empfiehlt./nkl/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 69,56 auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 220,58 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -13,60 %/+7,42 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PepsiCo - 851995 - US7134481081
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PepsiCo. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Pepsico erhöht die Dividende auf 1,48 $ ab Sommer.
Ist zwar schon etwas her, aber hatten wir hier scheinbar noch nicht: